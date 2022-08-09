Köy yaşam merkezleri çoğalıyor... Milli Eğitim'den bir Yaşam Merkezi' de Uşak'a...

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak Ortaköy'de yapılan köy yaşam merkezinin açılışı için düzenlenen törene katıldı.UŞAK (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 yılda devasa bir eğitim sistemi inşa ederken öğrenci sayısına milyonlar eklenirken öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azaldığını, kitleselleşmenin kalite odaklı yapıldığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bir köy yaşam merkezini de Uşak'ta hayata geçirdi. Ortaköy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Bakan Özer, okullar tatile girer girmez yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını başlattıklarını ifade ederek yaz dönemi boyunca da 1 milyon öğrenciyle bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanında yaz okullarına devam ettiğini hatırlattı.



Eğitimde fırsat eşitliğini artıracaklarının altını çizen Özer, bu yaz ilk kez bir farklı uygulama yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızı, yavrularımızı yalnız bırakmamak için özellikle Kovid sürecindeki öğrenme kayıplarını, psikososyal gelişimdeki eksiklikleri telafi etmek için ilk kez ücretsiz yaz okulları açtık. Aynı zamanda okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için temizliğinden kırtasiyesine, küçük onarımından donatımına tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oluyoruz ve onun için dedik ki Türkiye'nin eğitim gündeminden şu bağış olayını düşürelim artık. Sanki Millî Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyor da velileri bağış yapmaya zorluyormuş algısını ortadan kaldırmak için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok erken başlattık ve okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Karşılamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

KÖY YAŞAM MERKEZİ KÖYLERİN BULUŞMA MERKEZİ OLACAK

Tüm dünyada köyden kentlere yaşanan göç sürecinin ardından artık kentlerden küçük yerleşim yerlerine bir hareket başladığını anlatan Bakan Özer, gıda tedarik zincirinde yaşanan sorunlarla birlikte tarım ve hayvancılığın da enerji kadar stratejik bir konuya dönüştüğünü ifade etti.

Köy yaşam merkezlerinin bu iki gelişme dikkate alınarak hayata geçirildiğini kaydeden Özer, şunları söyledi:

"Birinci adım olarak köy ilkokullarının açılması için öğrenci sayı engelini kaldırdık, yönetmeliği değiştirdik. Artık istenen köyde ilkokullarımızı açabileceğiz. İkinci bir adım attık. Köylerde ana sınıfı açılması için 10 olan öğrenci sayısı kriterini 5'e düşürdük. Sadece bu ikinci adımımız, 1.800 köyümüzde 20 bine yakın çocuğunuzun anaokullarıyla, ana sınıflarıyla buluşmasını sağlıyor. Eğer ilkokul ve anaokulu olarak kullanma imkânı yoksa köy yaşam merkezlerinde halk eğitimi merkezlerini açmayı hedefliyoruz. Bu bölgede, bu köyde yaşayan vatandaşlarımızın istedikleri alanda halk eğitimi merkezi üzerinden kurs alabilmeleri imkânını getirdik. Tarımda, hayvancılıkla, kişisel gelişimle, mesleki eğitimle, her türlü alanda 3 binin üzerinde kurs çeşidiyle tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.".