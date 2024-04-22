Osmangazi’de 23 Nisan coşkusu başladı

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Melis Fis konseri ile Osmangazili çocuklara bayram coşkusunu dolu dolu yaşattı.

BURSA (İGFA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ve dünya çocuklarına birer armağan olarak sunduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Osmangazi’de birbirinden güzel etkinlikler ve muhteşem bir konser ile başladı. Osmangazili çocuklar için Demirtaş Meydanı’nda ‘Çocuk Şenliği’ programı adı altında birbirinden renkli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, çeşitli farklı atölye çalışmaları, gösteriler, yarışmalar, karaoke, yüz boyama, jonglör ve tahta bacak gibi birçok sürpriz etkinlik ile çocuklara bayramın heyecanını, doyasıya yaşattı.

ÇOCUKLARA MELİS FİS SÜRPRİZİ

Osmangazi’de 23 Nisan coşkusu, yeni neslin başarılı isimlerinden Melis Fis konseri ile adeta doruğa çıktı. Demirtaş Meydanı’nı dolduran binlerce çocuk ve genç, ünlü şarkıcının sahneye çıkmasıyla birlikte büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadı. ‘Gülü Sevdim Dikeni Battı’ şarkısıyla sahneye giriş yapan Melis Fis, son dönemin sevilen şarkılarını Osmangazili çocuklar ile tek bir ağızdan söyledi. ‘Kara Kedi’, ‘Gülü Sevdim Dikeni Battı’, ‘Uyku Yok’ gibi şarkıları ile konserine devam eden ünlü şarkıcı, konser alanını dolduran çocuk ve gençlerin 23 Nisan heyecanına ortak oldu.

AYDIN: “23 NİSAN BİR BAYRAMDAN ÇOK DAHA FAZLASIDIR”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konser sırasında sahneye çıkarak sanatçı Melis Fis’e çiçek takdim etti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Aydın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara hediye ettiği bu güzel bayramda, kıymetli sanatçımız Melis Fis de, en güzel şarkılarını çocuklarımız için söyledi. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü, bayram olarak ülkemizin geleceğinin teminatı çocuklarımıza armağan etmiş ve bu yönüyle de dünyada eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Çocuklarımız ve gençlerimizin Atatürk’ün izinde ilerleyerek, ülkemizi çok güzel yerlere getireceklerdir. 23 Nisan sadece bir bayram değil, çok daha fazlasıdır. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.