Kocaeli İzmit'te atık toplayarak 'çevre' farkındalığı

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında 15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen atık toplama etkinliğiyle çevre kirliliğine dikkat çekildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla atık toplama etkinliği düzenlendi.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri çerçevesinde yapılan atık toplama etkinliğinde çevre farkındalığı vurgusu yapıldı. Etkinliği İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın ve Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur da katıldı.

Büyük bir özveriyle toplanan atıklar daha sonra tek tek ayrılarak geri dönüşüme gönderildi. Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi çevresi atık toplama etkinliği sonrası tertemiz oldu.

İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, etkinliğe katılım dolayısıyla teşekkür ederken, "Dünya temizlik günü diyoruz fakat bakın yan tarafımızda bir karayolu var ve oradan geçen vatandaşlar, araçlardan yiyecek içecek atıklarını doğaya atıyor. Burada 2 kilometreye yakın biz temizlik parkurumuz var. O alanı temizleyeceğiz. Bugün hem stres atacağız hem çalışacağız hem de eğleneceğiz. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte insanların doğaya ne kadar zarar verdiğini göreceğiz. Aslında çözüm çok basit. Buraya gelen insanlar getirdiği poşetiyle birlikte yediğini içtiğini evine götürse hiçbir sorun olmayacak” diye konuştu.