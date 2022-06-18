Kemal Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı Acil Çözüm Ekibi projesi sayesinde mahallelerindeki sorunları çözüme kavuşan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Soyer’in hizmetlerinden muhtarların duyduğu memnuniyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanları tüm engellemelere rağmen, şikayet etmeden, engelleri aşarak hizmet ediyor” dedi.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programının üçüncü gününde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Acil Çözüm Ekipleri’nin sorunlarını hızla çözüme kavuşturduğu dezavantajlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen kahvaltıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Milletvekilleri Ednan Arslan, Tuncay Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Acil Çözüm Ekibi'nin yöneticileri, Bayraklı, Bornova, Buca, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Menemen’den gelen, Acil Çözüm Projesi'nin uygulandığı 33 mahallenin muhtarı katıldı.

“Yeni siyaset anlayışı” Toplantıda muhtarların yaşadığı sorunları dinleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını söyledi. Seçimlerden önce belediye başkanlarına 7 maddelik bir bildiri okuduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “ Bu 7 maddeyi duvarınıza asın, ayda bir bakın, dedik. Bu 7 maddede hizmeti önce arka mahallelere götürün, dedik. Hiç kimse kendini orada sahipsiz hissetmeyecek, dedik. Çocukların mutlu olmasını sağlayın, dedik. Fakir mahallelere kreşler açın, dedik. Çok farklı inançlarda insanlar var. Bütün ibadethanelerini tertemiz yapacaksınız, dedik. Bu hizmetler sadece İzmir’de değil bizim belediyelerimizin olduğu her yerde hakim. Belediye başkanlarımız kentlerinin tamamında kendine oy versin, vermesin bütün vatandaşlara hizmet eden bir anlayışla çalışıyor. Elbette karşılarına engeller çıkartıyorlar. Ama sonuçta şunu diyoruz: Sakın ola şikayet etmeyin. Engeli aşın ve hizmete devam edin. Başkanlarımız harcadığı her kuruş paranın hesabını veriyor. Böylelikle Türkiye’de siyasetin temizliğini sağlamaya çalışıyoruz. Kentin varoşlarının kentin merkeziyle aynı kentte yaşayabildiklerini hissetmesi lazım. Biz belediye başkanlarımızla yeni bir siyaset anlayışını Türkiye’de oturtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi lazım” Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Mahallelerin sorunlarını en iyi mahalle muhtarı bilir. Eğer siz hayatın gerçeklerini bilmezseniz sorunu yaşayanlara çözüm getiremezsiniz. Muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi lazım. Mahalleye en iyi hizmeti götürecek olan muhtarlardır. Mahalle muhtarlarının bütçesi olması gerektiğini söyledik. Muhtarlar o bütçelerle mahallede vatandaşın sorunlarına anında çözüm getirebilmesi lazım. Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. O nedenle biz muhtarların güçlenmesini isteriz. Biz muhtarlıkla ilgili bir hazırlık yaptık. Bir Muhtarlık Temel Kanunu hazırlayalım dedik. Muhtarların derneklerine gönderdik. Kanun teklifi, TBMM’ye gitti ama AKP ve MHP kanun tasarısı muhalefetten geldiği için reddetti. Gerekirse 'siz verin' dedik; kabul etmediler. 'Önemli olan sorunun çözülmesi' dedik. Muhtarların çok güçlü hale gelmesi lazım” dedi.

Kılıçdaroğlu: Başkanlarımız sorunların çözülmesi için gerekli çabayı gösteriyor Muhtarların Tunç Soyer’den duyduğu memnuniyetten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Acil Çözüm Ekibi’nin özelliği doğrudan doğruya sorunla muhatap olup, sorunun çözümü için başkanın talimatıyla çalışan bir ekip olması. Hepinizin önünde teşekkür ediyorum. Eğer muhtarlar mutluysa biz de mutluyuz. Muhtarlar dert anlatırsa biz görevimizi yapmamışız, eksiğiz demektir. Bu bütün sorunlar çözüldü anlamına da gelmez. Ama ne var ki Büyükşehir Belediye Başkanını aşan sorunlar olabilir. Bunların iyi anlatılması lazım. Şunu unutmamamız gerekir: belediye başkanları da denetleniyor. Sayıştay denetçisi, İçişleri Bakanlığı müfettişi, valiler, savcılar, önüne gelen denetliyor. Dolayısıyla hele bir de CHP’li olunca ‘acaba bir yerden bir şey bulup da bunları hapse atabilir miyiz, görevden alabilir miyiz’ diye bir de özel çaba var. Bu yüzden dikkatli oluyor belediye başkanlarımız. Ama sorunların çözülmesi için gerekli çabayı gösteriyor başkanlarımız” ifadelerini kullandı.

“Gücüm yettikçe daha fazlasını yapacağım” Muhtarların kendisi ve Acil Çözüm Ekibi için söylediği sözlerden dolayı duygularını dile getiren Başkan Soyer, “Ben bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu övgü sözcüklerini duymamıştım. İlk defa bu cümleleri burada duyuyorum. Hepsi beni çok onurlandırdılar ve güç verdiler, mutlu ettiler. Ne yapsam az onlar için. Çok daha fazlasına layıklar. Gücüm yettikçe daha fazlasını yapma gayreti içinde olacağım” dedi.

“Biz de artık ön sıradakilerle aynı manzaraya sahibiz” Toplantıda mahalle muhtarları teker teker söz alarak CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na talep ve görüşlerini aktardı ve “Tunç Başkanımız arka sıradakilere pencere açtı. Biz de artık ön sıradakilerle aynı manzaraya sahibiz” dedi.