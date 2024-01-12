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Kayseri Kocasinan çöpleri ekonomiye kazandırıyor

GÜNDEM 12.01.2024, 07:45
Kayseri Kocasinan çöpleri ekonomiye kazandırıyor

Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında topladığı 134 bin 129 ton çöpün 6 bin 565 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
‘Çevreci Belediye Kocasinan’ parolasıyla çalıştıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, temizlik çalışmaları sayesinde vatandaşlara daha yaşanabilir bir ortam sunduklarını söyledi.

Vatandaşların sağlığını ilgilendiren her konuda çok titiz davrandıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Daha temiz bir Kocasinan için temizlik hizmetlerine azami özen gösteriyoruz. ‘Temizlik imandandır’ anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin ilçe sınırlarındaki her mahalleye, her sokağa ulaşarak, temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Üç vardiya halinde 24 saat esasına dayalı sistemle çalışarak, günlük ortalama 370 ton çöp toplanmaktadır. Bu yıl, toplanan çöplerden 6 bin 565 tonunu ise geri dönüşümle ekonomiye kazandırdık. Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti, artırarak sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti verildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı toplam 358 personel ile temizlikte yaygın olarak kullanılan 52 adet modern çöp aracı, 3 adet çöp taksi aracı, 7 adet doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı, 10 adet Süpürge aracı, 3 adet mini süpürge aracı, 3 adet kaldırım yıkama aracı (Filo) , 10 adet cincır, 13 adet şarjlı süpürge ve 9 adet çok amaçlı temizlik aracının yanı sıra diğer temizlik ekipmanlarıyla kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde 3 vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları, çöp konteynerleri de yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz” diyerek noktaladı.

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