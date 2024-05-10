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Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Zamantı Irmağı’ndaki rafting yarışının startını verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yahyalı ilçesine kazandırılan 8 kilometrelik Rafting ve Kano Faaliyetleri Parkuru’nda ilk yarışın startını verdi

GÜNDEM 10.05.2024, 10:30
Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Zamantı Irmağı’ndaki rafting yarışının startını verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yahyalı ilçesine kazandırılan 8 kilometrelik Rafting ve Kano Faaliyetleri Parkuru’nda ilk yarışın startını verdi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Lezzetli elmaları, el dokuması halıları, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri ve Aladağlar Milli Parkı ile turizm destinasyonu olan Yahyalı ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek ile burada özellikle gençler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek bir etkinliğin startını verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, il ve ilçe protokolünün katılımlarıyla, Zamantı Irmağı üzerinde Rafting ve Kano Faaliyetleri Parkuru ilan edilen alanda düzenlenen ilk yarışın startını verdi.

Yarışçıları selamlayan ve başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, Yahyalı’nın doğasıyla ve insanıyla bir ayrı güzel olduğunu belirtti.

Zamantı Irmağı Rafting ve Kano Parkuru tanıtımında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek’e teşekkür ederek, “Hakikaten Yahyalı, insanıyla, doğasıyla güzel derken ayrıca bir enerji koridoru olduğunu da biliyoruz. RES projeleriyle, GES projeleriyle, HES projeleriyle, madenleri ile buradaki imkânları ve kaynaklarıyla. Şimdi bunları da aştık, bu defa turizm gündemde. Kapuzbaşı Şelaleleri zaten dillere destan fakat Zamantı ‘gel benim üzerimde rafting yap’ dercesine gidiyor, bizim de içimiz gidiyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Heyecanla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi’nin el ele vererek birlikte Yahyalı’nın hem şelalelerinin hem de Zamantı Irmağı’nın turizme kazandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

“8 KİLOMETRELİK ALAN ZAMANTI IRMAĞI RAFTİNG ALANI OLARAK TESCİLLENDİ”

Vali Çiçek, resmi olarak 8 kilometrelik parkurun Zamantı Irmağı Rafting Alanı olarak tescillendiğini duyurarak, “Yakın zamanda Büyükşehir Belediyemiz tarafından burasının yolları yapıldı. Turizm alanında hem Milli Parklar hem YİKOP, valilik çalışmalar planladı. Özellikle çok büyük talep vardı. Zamantı Irmağı’nda rafting yapılması için hem bölge illerden hem bölgedeki sporculardan burasının rafting alanı olarak belirlenmesi, onaylanması ve ilan edilmesi için yoğun bir talep vardı. Burası artık resmi olarak 8 kilometrelik alan Zamantı Irmağı Rafting Alanı olarak tescillendi. Artık burada Türkiye şampiyonası, Avrupa şampiyonası yapılacak hale geldi” diye konuştu.

“BUNU BAŞARACAĞIZ”

Kayseri’yi turizm merkezi yapmak için hem valilik hem Büyükşehir Belediyesi el ele verdiklerini vurgulayan Çiçek, şunları söyledi:

“Yakın zamanda da acentelerimize de açacağız. Başvurular da var ve ciddi bir talep var. Biz, hem su sporlarında hem doğal güzelliklerinde hem kültürel güzelliklerinde hem tarihi özellikleriyle Kayseri’yi turizm merkezi yapmak için hem valilik hem Büyükşehir Belediyesi el ele verdik. Bunu başaracağız. Bu bölgede ciddi bir değişimin olduğunu, turizmle ilgili talebin arttığını da özellikle kültür turizm müdürümüz veriler üzerinden bize aktarıyor. Bundan da çok mutluyuz. Bugün resmi olarak Ya Allah, Bismillah diyeceğiz. Arkadaşlarımızın raftingini de izleme fırsatı bulacağız. Yahyalı için hayırlı, uğurlu olsun diyorum”

Zamantı Irmağı Rafting Alanı için emeği geçen ilgili kurum yetkililerine teşekkür eden Çiçek, Emeklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç ve ekibine de teşekkür etti.

Vali Çiçek, turizm çalışmalarının keyif için değil bölgenin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiğinin de altını çizdi.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a ziyaret kapsamında, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile il ve ilçe protokolü eşlik etti.

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