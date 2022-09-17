Kayseri Büyükşehir'den bin yeni mezarlık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı’nda yapımı devam eden bin adet yeni mezarlık inşaatını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mezarlık hizmetleri doğrultusunda, idaresi ve denetiminde bulunduğu 6 mezarlık ile faaliyetlerini aralıksız yürütüyor. Sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Şehir Mezarlığı’nda 1000 adet mezar yeri inşa ediyor.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek, 4’üncü kapı mevkiinde yapımı hızla devam eden yeni mezarlık inşaatlarını yerinde inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç,

“Geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Her bölgenin kendi çevresine hitap edecek şekilde mezarlıklarımızı genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda mezarlıklarımızın çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Asri mezarlık olarak da bilinen Şehir Mezarlığı'nda 1000 adet ilave mezar yeri yapıyoruz” dedi.