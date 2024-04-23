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Başkan Zeyrek, makamını Küçük Ceylin’e devretti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ağırladığı Çağatay Uluçay Ortaokulu öğrencisi Ceylin Gürcan’a koltuğunu devretti Ceylin ve arkadaşlarıyla yakından ilgilenen Başkan Zeyrek, çocukların mutluluğu ve huzuru için çok çalışacaklarını vurguladı

GÜNDEM 23.04.2024, 12:21
Başkan Zeyrek, makamını Küçük Ceylin’e devretti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ağırladığı Çağatay Uluçay Ortaokulu öğrencisi Ceylin Gürcan’a koltuğunu devretti. Ceylin ve arkadaşlarıyla yakından ilgilenen Başkan Zeyrek, çocukların mutluluğu ve huzuru için çok çalışacaklarını vurguladı.MANİSA (İGFA) - Yurt genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşanırken, makam koltuklarına çocuklar geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de, koltuğunu Çağatay Uluçay Ortaokulu öğrencisi Ceylin Gürcan’a devretti. Annesi Zuhal Gürcan, Okul Müdürü Mehmet Göksu, sınıf arkadaşları Eflin Tali ve Kayra Efe Yamaç ile birlikte Başkan Zeyrek ile bir araya gelen küçük Başkan Ceylin Gürcan, makam koltuğunu devraldı. İlk mesajında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Ceylin Gürcan, egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu vurgusu yaptı. Gürcan’ın arkadaşları Eflin Ece ve Kayra da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“GELECEĞİ SİZLER ŞEKİLLENDİRECEKSİNİZ” Geleceğin güvencesi olan çocukları ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü size emanet etti, size hediye etti. Çünkü geleceği sizler şekillendireceksiniz. O yüzden bizlerin sizler üzerindeki sorumluluğu çok fazla. Sizlerin de bu vatan için sorumluluğunuz çok fazla” dedi. Başkanlık koltuğunu devralan Ceylin ve arkadaşlarıyla yakından ilgilenen ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Zeyrek,  çocukların mutluluğu ve huzuru için çok çalışacaklarını vurguladı.
 

EĞİTİMİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI Çocukların eğitiminin önemine de vurgu yapan Başkan Zeyrek, “Çünkü temel, her şeyden önemli. Bir binanın temeli düzgün olmadıkça, üstü de düzgün olamaz. Atılan bu temellerde öğretmenlerin de emekleri çok fazla. Onlara da defalarca teşekkür edelim. Bugünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ne güzel çocuklara emanet etmiş. Çocukların değerini sevgili Atam, daha o günlerden dile getirmiş ve bizleri de bugünü hatırlamamız için bu tarihi bayram ilan etmiş. Biz de o emaneti geleceğe taşımak için en iyi şekilde görevimizi yapacağız. Bunu yapmak için biz çok çalışıyoruz. Öğretmenleriniz çok çalışıyor, anne-babalarınız çok çalışıyor; sizler de çok çalışacaksınız” dedi. 

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