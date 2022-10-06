KADES'te 306 bin 106 gerçek ihbar

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES üzerinden 306 bin 106 gerçek ihbar alınarak, hepsine müdahale edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik diğer bakanlıklarla iş birliği halinde olduklarını söyledi.

Eylül ayında hayatını kaybeden kadın sayısında yüzde 25 azalış görüldüğünü ancak maalesef 21 kadının hayatını kaybettiğini belirten Bakan Yardımcısı Çataklı, sıfır şiddet, sıfır can kaybına ulaşana kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti. Çataklı, vatandaşlarımızın bu konuya destek olmasını, ihbar kanallarını kullanmalarını ve koruma tedbirleri için gerekli müracaatları yapmaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

KADES Uygulamasının hem kendilerine hem de vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağladığını belirten Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bugüne kadar 4 milyon 236 bin 275 indirme sayısına eriştik ve 306 bin 106 gerçek ihbar aldık ve hepsine müdahale ettik. Elektronik izleme merkezi tarafından bugüne kadar 2 bin 395 vakanın takibinin yapıldı. 578 vakanın ise takibi sürüyor" dedi.

Bu arada istatistiki verilere göre elektronik kelepçe takılarak takibi yapılan hiçbir vakada can kaybının yaşanmadığını kaydedildi.