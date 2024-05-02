Antalya Muratpaşa'da satranç heyecanı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda ödüllü satranç turnuvası düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle açık yaş genel kategori ve 12 yaş altı kategori olmak üzere 2 kategoriden oluşan bir satranç turnuvası düzenledi.

Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşen turnuvaya 100’e yakın sporcu katıldı. 10.30-19.00 arasında düzenlenen turnuvada yarışmacılar rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele etti.

Yaklaşık 9 saat süren mücadelenin sonunda ise dereceye girmeyi başaran 6 yarışmacıya madalyaları teslim edildi. Açık yaş genel kategorisinde birinciliğiAleksanyan Çadır Nelli alırken 12 yaş altı kategoride ise Batın Akçay birincilik madalyasının sahibi oldu.