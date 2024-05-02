Antalya Muratpaşa'da satranç heyecanı
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle Prof Dr Erdal İnönü Kent Parkı’nda ödüllü satranç turnuvası düzenledi
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda ödüllü satranç turnuvası düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle açık yaş genel kategori ve 12 yaş altı kategori olmak üzere 2 kategoriden oluşan bir satranç turnuvası düzenledi.
Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleşen turnuvaya 100’e yakın sporcu katıldı. 10.30-19.00 arasında düzenlenen turnuvada yarışmacılar rakiplerini elemek için kıyasıya mücadele etti.
Yaklaşık 9 saat süren mücadelenin sonunda ise dereceye girmeyi başaran 6 yarışmacıya madalyaları teslim edildi. Açık yaş genel kategorisinde birinciliğiAleksanyan Çadır Nelli alırken 12 yaş altı kategoride ise Batın Akçay birincilik madalyasının sahibi oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Rizespor
|34
|49
|8. Alanyaspor
|34
|48
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|34
|48
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|34
|45
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|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
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|34
|39
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|34
|38
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|34
|36
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|34
|36
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|34
|34
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|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
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|34
|16
|Takımlar
|O
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|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
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|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
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|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|33
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. West Ham United
|35
|49
|9. Chelsea
|33
|48
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|33
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14