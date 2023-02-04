İzmir Narlıdere Metrosu için 30 milyon euro finansman

Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı projesinde kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında 30 milyon euro tutarında Yetkilendirme Mektubu imzalandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Altyapı Direktörü Sue Barrett, Fahrettin Altay Narlıdere İstihkam Okulu Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi’nde kullanma üzere 30 milyon euroluk yetkilendirme mektubunu imzaladı. Egemenlik Evi toplantı salonundaki imza törenine EBRD Altyapı Direktörü Sue Barrett, çevrim içi olarak katıldı. Çok heyecanlı olduklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, projenin Ağustos ayı sonunda tamamlanacağını ve bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Soyer, “Ülkedeki ekonomik gelişmelerden dolayı zorluklar yaşanıyor. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Projeyi tamamlama fırsatı bulduk. Bu finansmanla birlikte Narlıdere Metrosu 30 Ağustos 2023’te tamamlanacak” dedi.

EBRD Altyapı Direktörü Sue Barrett ise “İzmir’e gelip beraber yaptığımız bu muhteşem projeyi görmek istiyoruz. İzmir harika bir şehir. Bu proje hayata geçeceği için biz de heyecanlıyız. İşbirliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından yetki mektubu imzalandı.

