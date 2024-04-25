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Başkan Büyükkılıç, oda başkanlarını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı odaların başkanlarını ağırladı

GÜNDEM 25.04.2024, 13:28
Başkan Büyükkılıç, oda başkanlarını ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne (KESOB) bağlı odaların başkanlarını ağırladı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) -  Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların başkanları, esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyarette, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ile birliğe bağlı oda başkanları yer aldı. 

Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Sizden hep kadirşinaslık, dostluk, kardeşlik gördük. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış kardeşlerimiz olarak birlik, beraberlik dışında bir şey konuşulmadı. Bu dönemde de inşallah sizlerle birlikte dayanışma içerisinde neler yapabilirize hep beraber kafa yorarak, yol alma yönünde irade göstereceğiz. Güveninize Mevla’m bizleri layık kılsın” diye konuştu.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır da Başkan Büyükkılıç’ı yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı tebrik ederek, “Başkanım, yeni döneminiz, ustalık döneminiz hayırlı, uğurlu olsun. Geçtiğimiz günlerde seçimimizi yaptık. Ülkemize, şehrimize, esnafımıza, sanatkârımıza hayırlı, uğurlu olsun inşallah” dedi.

“HEP SİZİN DESTEĞİNİZİ HİSSETTİK”

Büyükkılıç’ın her zaman desteğini aldıklarını ifade eden Odakır, “Her zaman desteğinizi esnaf sanatkârlarımız olarak alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Melikgazi’de olduğunuz dönemde olsun, büyükşehirde olduğunuz dönemde olsun hep sizin desteğinizi hissettik. İnşallah önümüzdeki dönemde de güzel faaliyetler, güzel projeler yapacağız. Diğer ilçelerimiz, belediye başkanlarımız hep esnafımızın yanında, siz de büyükşehir olarak esnafımızın yanındasınız. Allah razı olsun sizlerden. Güzel işler çıkıyor şehrimizde. Şehrimiz huzur şehri. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, esnaf sanatkârlar olarak” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Odakır’dan KESOB’un yeni hizmet binası projesine dair bilgiler alırken, Başkan Odakır, “Güzel bir proje olacak başkanım, inşallah esnafımıza, sanatkârımıza yakışan. 33 bin esnaf sanatkârımız var sicile kayıtlı diyerekten yola çıktık. Allah razı olsun sizlerden başkanım. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, sizler büyükşehrimiz, Melikgazi, Kocasinan hep destek veriyor. Çok teşekkür ederiz Başkanım, Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç da proje ile ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydederek, “Her zaman yardımcı oluruz. Kayseri’mize yakışacak bir proje. Yer sizlerle güzelleşir. Sizler olmazsanız bir anlam ifade etmez” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a oda başkanları adına Odakır tarafından çiçek ve Allah’ın 99 isminin işlendiği Esma-ül Hüsna Tablosu hediye edildi. 

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