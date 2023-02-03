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İstanbul Eyüpsultan'da ekmek denetimleri aralıksız sürüyor
GÜNDEM 03.02.2023, 12:24
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki ekmek fırınlarında fiyat tarifeleri ve gramaj denetimleri yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde zabıta ekipleri, fırınlardaki ekmekleri tartıyor, gramaja uygun olarak üretilip üretilmediğini kontrol ediyor.
Ayrıca fırınlarda bulunması gereken fiyat tarifeleri de yine ekipler tarafından kontrol ediliyor.
Yapılan denetimlerde, azami olarak 200 gramı 5 TL’ye satılması gereken ekmeklerin uygun gramajda üretilmemesi veya uygun fiyatta satılmaması halinde tespit tutanağı tutuluyor ve cezai işlem uygulanıyor.
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