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İstanbul'da Kayseri Talas rüzgarı

GÜNDEM 09.12.2022, 07:45
İstanbul'da Kayseri Talas rüzgarı

İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Huzur Şehri Kayseri Tanıtım Günleri’nde Talas standı, sunduğu görsel zenginlik ve hazırlanan üç boyutlu Osmanlı Kültür Sokağı maketi ile büyük dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Kayserilileri buluşturan etkinlikte Talas Belediyesi’nin yanı sıra Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin tanıtım stantları bulunuyor. Sucuk pastırma ve mantı başta olmak üzere Kayseri yöresel lezzetlerinin de sergilendiği Huzur Şehri Kayseri Tanıtım Günleri’nde ziyaretçilerin festival alanına girişte ilk uğradıkları nokta ise Talas standı oluyor. Talas Belediyesi faaliyetlerinin ve Talas’ın yöresel değerlerinin yansıtıldığı stantta Talas Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Başakpınar Umay Kadın Kooperatifinin ürettiği el emeği göz nuru ürünler de sergileniyor.

3 BOYUTLU OSMANLI KÜLTÜR SOKAĞI, FESTİVALİN İLGİ ODAĞI

Tarihi Osmanlı Kültür Sokağı’nın 3 boyutlu maketi ise festival alanının en dikkat çekici köşesini oluşturuyor. Ali Saip Paşa Çeşmesi ve arka planda sokağın tarihi taş konaklarının yansıtıldığı 3 boyutlu maket, ziyaretçilerin önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştıkları görsel bir zenginlik sunuyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK PROJE DE SERGİLENİYOR

Talas standında dikkat çeken bir başka obje ise Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa maketi oluyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından 2022 yılı başında hayata geçirilen ve diğer belediyelerce de örnek alınan Şeffaf Oda uygulamasını gösteren maket, ziyaretçiler tarafından dikkatle inceleniyor.

TALAS MAHALLE AĞACI

Öte yandan Talas Mahalle Ağacı da özellikle İstanbul’da yaşayan Talaslıların doğdukları topraklara duydukları özlemi gideriyor. Mahalle isimlerinin yer aldığı Talas Mahalle Ağacı, kırsal mahallelerde doğup büyüyüp şimdi İstanbul’da yaşayan Talaslıların beğenisini topluyor.

Talas standında ayrıca Ali Dağı hava sporları, Yaman Dede Camii ve Ali Dağına özgü endemik bitkilerden Süs Çimi’nin yanı sıra Karadut Kolonyası, Rota Talas, yöresel lezzetler ve el emeği göz nuru ürünler de öne çıkartılan değerler arasında yer alıyor.

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