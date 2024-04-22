Mudanya'da polislerden çifte bayram ziyareti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde emniyet personeli ilkokullarda ziyaret ettiği çocuklara çifte bayram yaşattı.BURSA (İGFA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çifte ziyarette, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli 12 Eylül İlkokulu ile Güzelyalı Cafer Yener İlkokulu'nda öğrencilerle birlikte oldu.

Ziyaretlerde çocuklarla sohbet eden polis memurları, çocuklara polislerin görevlerini anlattı. Öğrencileri trafikte uyması gereken kurallarla ilgili de bilgilendiren polisler, kırmızı ışık, yaya geçidi, araçta emniyet kemerinin önemi ve çocukların yolculuk esnasında ön koltukta seyahat etmemeleri konusunda bilgilendirdi.

Etkinlik sonunda görevli polisler, çocuklara eğitici ve öğretici boyama kitabı armağan etti.