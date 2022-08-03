İlk denetleme tamam... 27 bin ton mısır Boğaz'dan geçecek

Ukrayna’dan Lübnan’a giden tahıl gemisi Razoni’nin Türk kara sularındaki denetimi tamamlandı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi Lübnan'a gitmek üzere Boğaz'dan geçiş yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin yaptığı ortak denetleme, geçen ay varılan tahıl anlaşmasının ardından yapılan ilk denetleme oldu.

Hatırlanacağı gibi mısır yüklü Razoni adlı kuru yük gemisi dün İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirlemişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, saat 10.00 itibariyle Kıyı Emniyeti İskelesi'nden denetim için hareket eden Müşterek Denetleme Timi, gemideki denetleme faaliyetini an itibariyle tamamladı.

27 bin ton mısır taşıyan geminin kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacağı bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1554760986980237312