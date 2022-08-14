İçişleri: Ağrı kırsalında 3 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında 2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile Ağrı ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, 11 Ağustos 2022 günü, Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında ortak operasyon düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada J-SİHA, ANKA, P-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, PÖH,Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 2’si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.