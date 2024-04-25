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Havsa’da göçmen kaçakçılarına operasyon!
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi Operasyonda 13 göçmen ve 1 organizatör yakalandı
GÜNDEM 25.04.2024, 11:20
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda 13 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Havsa ilçesi Köseömer köyü mevkiinde yurt dışına kaçmaya çalışan çeşitli uyruklardan toplam 13 düzensiz göçmen şahsı ve 1 organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 araç da ele geçirildi.
Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresine teslim edilerek ülkelerine iade işlemleri başlatıldı.
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