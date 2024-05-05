Düzce'de trafik kazası: 3 yaralı

Düzce'de D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında seyir halinde olan iki aracın çarpışmasıyla üç kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu Olimpiyat Kavşağında İstanbul istikametine seyir halinde olan R.K. idaresindeki 54 AES 706 plakalı otomobil Ruhi Kurnaz Caddesi üzerinden Düzce merkez istikametine giden F.T yönetimindeki 41 AFS 740 otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü ve 54 AES 706 plakalı araçta yolcu olarak bulunan O.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrasında Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla trafiğe kapanan İstanbul istikameti araçların kaldırılmasından sonra tekrar normale döndü.