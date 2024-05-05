Son Dakika

Milyonluk tekneler vitrine çıktı

Denizcilik sektörünün üreticilerini ve önemli markalarını deniz tutkunlarıyla buluşturan MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, fiyatı on milyonlarca lirayı aşan tekneleri görücüye çıkardı Yerli ve yabancı firmaların ürünlerinin sergilendiği fuar deniz tutkunlarının akınına uğrarken, birbirinden değerli tekneler için satış görüşmeleri de yapıldı Fuara olan ilgi katılımcı firmalar tarafından memnuniyetle karşılandı

EKONOMİ 05.05.2024, 09:24
Milyonluk tekneler vitrine çıktı

Denizcilik sektörünün üreticilerini ve önemli markalarını deniz tutkunlarıyla buluşturan MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, fiyatı on milyonlarca lirayı aşan tekneleri görücüye çıkardı. Yerli ve yabancı firmaların ürünlerinin sergilendiği fuar deniz tutkunlarının akınına uğrarken, birbirinden değerli tekneler için satış görüşmeleri de yapıldı. Fuara olan ilgi katılımcı firmalar tarafından memnuniyetle karşılandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık ortaklığında bu yıl ikinci kez düzenlen MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir’de devam ediyor. 5 Mayıs’a kadar B ve C holünde devam edecek MAST İzmir Boat Show’da insan gücüyle çalışan su motorları, elektrikli sörf tahtaları, sürat tekneleri, boyutu 16 metreyi bulan büyük tekneler ve sektörün gelişimi için tasarlanan inovatif ürünler yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle karşılandı. Fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklar fiyatı 15-20 milyon liraları bulan tekneler için görüşmeler yaptı. Katılımcılar ise ilgiden oldukça memnun kaldı.  

“Yurt dışından gelen misafirlerle görüşüyoruz” Sancak Yatçılık Satış Pazarlama bölümünde çalışan Mervenur Karakaya, stantlarına olan ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, “Fabrikamız İzmir Urla’da. Hem yurt içine hem yurt dışına hizmet veriyoruz. Yurt içi pazarında yıl bazında en adetli motor yat üretimini biz gerçekleştiriyoruz. Fuarda yurt dışından gelen misafirlerle görüşüyoruz. Bizden bayilik isteyen büyük firmalar da var. Standart donanımlı, motorsuz olarak en yüksek teknemizin fiyatı KDV hariç 88 bin Euro. Bütçeye göre, tekne boyutuna göre bu rakamlar değişiyor. 37 bin Euro'dan başlıyor 88 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Fuardaki en yüksek fiyatlı teknemiz 167 bin Euro artı KDV. Taliplisi de var, görüşüyoruz” dedi.

“Fuar ihracata katkı sağlıyor” Fuarın ihracata katkı sağladığını belirten Mercan Tekne Satış Sorumlusu Buğrahan Biçer, “Çok güzel bir fuar, katılımcı ve ziyaretçi oranımız çok iyi. Bizim 4,95 metreden 13,85 metreye kadar 25 ayrı modelimiz var. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına hitap etmeye çalışıyoruz. Yerimiz Çiğli Sasalı’da. Avrupa, Arap Yarımadası, Rusya’dan misafirlerimiz geliyor, onları ağırlıyoruz” diye konuştu.

“En ilgi çeken tekne” Fuarın ilgi çeken teknelerinden birine sahip olduklarını belirten Fabbro Yat kurucularından Doğaner Kundak, “Bu teknenin tüm tasarımı ve mühendislik kısmını kardeşim Alper Kundak ile beraber yürüttük. Teknemiz 13,2 metre boyunda. İstanbul’da üretiyoruz, Haziran’da Amerika’da ofis açıyoruz. Dünyanın birkaç ülkesinde kendi ofisimizi açarak ihracat yapma hedefindeyiz. Teknemizin fiyatı 600 bin Euro. Opsiyonlarla fiyat yukarıya doğru gidiyor. Fuar çok güzel geçiyor. Gelen talepten fuarın en çok ilgi çeken teknelerinden birini sergilediğimizi anlıyoruz. Teklif veren, talep eden, deneme seyrinden sonra alıcı olmak isteyenler var” şeklinde konuştu.

“Kolay Tekne uygulması ilgi çekiyor” Trio Deniz firmasından Yelkenli Satış Müdürü Efe Bilir ise Almanya’da üretilen yelkenli Hanse’nin 410 modelini anlattı. Bilir, “Tek yelkenli olduğu ve İzmir’in kendine has yelkenci bir kitlesi olduğu için çok fazla deniz severi burada ağırlıyoruz. Ayrıca Kolay Tekne uygulamamız var. Teknenin 6’da birini alıyorsunuz, masrafların sadece bu oranına katlanıyorsunuz. Distribütör olan firma, 6 ortak arasında teknenin bakımını organize ediyor. Sadece yapacağınız tatili planlıyorsunuz. Biz her bütçeye hitap etmek için bunu çıkardık. Ayrıca vakti dar olan kişiler için de çok iyi bir çözüm. Çok fazla ilgi var” dedi.

“Standımızda dünyanın ilk elektrikli paddleboardu var” JETSURF Türkiye ve SIPABOARDS Türkiye ekibinden Ebru Akdağ, “Elektrikli paddleboard, benzinli motorlu sörf tahtası ve elektrikli kaykayımız var. Bu ürünler Türkiye’de son iki senedir revaçta olan ürünler. Standımızda dünyanın ilk elektrikli paddleboardu var. Şarj edilerek kullanılıyor. Suya göre dizayn edildi. Su geçirmeyen, geçirse de sıkıntı olmayacak bir motor. Herkes içi rahat ederek kullanabilir” dedi.

İzmir’de üretilip dünyaya satılıyor MAST İzmir Boat Show’da yer alan Northstar firması, İzmir’in Torbalı ilçesinde deniz araçları üretimi yaparak Amerika, İngiltere, Avustralya, Fransa, İtalya gibi ülkelere ihracat yapıyor. Firmanın Satış Müdürü Hilal Kaya, İzmir’de Torbalı Yazıbaşı’nda yer alan fabrikada üretim yaptıklarını söyledi.  2022 sonunda ikinci fabrikayı, 2023 yılının ilk yarısında da üçüncü fabrikayı açtıklarını belirten Kaya, “Sadece bireysel pazarda değil özel projeler kısmında askeri amaçlı botlar üretiyoruz. 10 bin 500 metrekare alanda, yıllık 700-800 bot kapasitemiz var. Büyük çoğunluğu ihracat. Bir kısmını da yurt içine satıyoruz. Amerika, İngiltere, Avusturalya, Fransa, İtalya gibi belli başlı ülkelere ihracat yapıyoruz” dedi.

“Fuarı destekliyoruz” Bu fuarı çok önemsediklerini ifade eden Kaya, “İzmirli üretici olarak MAST İzmir Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı’nı destekliyoruz. Geçen sene de katıldık. Bundan sonraki yıllarda da katılmayı planlıyoruz. İzmirli bir firma olarak böyle bir fuarın destekçisiyiz. Şahsi olarak söyleyeceğim, İstanbul’da yapılan bu tarz fuarların İzmir gibi düzgün bir fuar alanına taşınması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Beşiktaş 35 54
5. Başakşehir 34 52
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 34 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 9
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. M. United 34 54
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 36 46
12. Fulham 36 44
13. Brighton 34 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 34 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14