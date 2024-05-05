KAYSO heyetinden Hacılar çıkarması

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret ettiler. KAYSO heyeti, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ederek, Başkan Özdoğan’ı tebrik ettiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yönetimi ile birlikte Hacılar Belediye başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bilal Özdoğan, birlik olmanın ve bu birlikteliğin beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını diledi. Başkan Özdoğan, Kayseri’nin ticaretin ve sanayinin merkezi olduğunu, bu kapsamda her zaman gerek ilçedeki gerekse de şehirdeki sanayici ve iş insanlarının yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Başkan Özdoğan’a gösterdikleri misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, sanayicilerin ve iş insanlarının her zaman yanlarında olan Başkan Özdoğan’a, bu desteği için teşekkür etti. Başkan Büyüksimitçi kurumlar arasında uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yeniden Hacılar Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Özdoğan’ı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.