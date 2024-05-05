Çiftçinin yüzü organikle gülüyor

Denizli'de tüketicilerin daha sağlıklı ve organik ürünlere erişim sağladığı, üreticilerin de daha kaliteli ve verimli ürünler sayesinde katma değer elde ettiği proje, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Her geçen gün artan girdi maliyetleri karşısında üretmekten vazgeçme noktasına gelen üreticiler için hayata geçirdiği projelerle onlara can suyu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bölge üreticilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, üreticilerin çevre dostu tarım uygulamalarını benimsemesi ve teşviki için 3 yıl önce başlatmış olduğu ‘Organik Tarım’ projesinden faydalanan Yel ailesi de bunlardan bir tanesi. Silifke İlçesine bağlı Gündüzler Mahallesi’nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Yel ailesi, öğrendikleri bilgiler ışığında hasatlarını yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kimyasal herhangi bir girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşamasında kontrollü ve sertifikalı üretim biçiminin yaygınlaştırıldığı proje ile Büyükşehir, sürdürülebilir tarımın önünün açılmasını kolaylaştırıyor. Tüketicilerin daha sağlıklı ve organik ürünlere erişim sağladığı, üreticilerin de daha kaliteli ve verimli ürünler sayesinde katma değer elde ettiği proje, hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

Proje kapsamında organik tarımın yetiştirilmesi, toplanması, hasadı, kesim ve işleme, ambalaj ve muhafaza gibi adımları ve nasıl yapılacağını öğrenen üreticiler, eğitim sonunda sertifikalı bir şekilde üretimlerini yapabiliyor. Dışarıda oldukça maliyetli olan sertifikasyon aşamasını Büyükşehir’le ücretsiz bir şekilde aşan üreticiler; hem ilaç, gübre gibi girdi maliyetlerini azaltmaktan hem de doğa dostu uygulamadan oldukça memnun kalıyor. Organik tarım sertifikası almak için daha önce dolandırıcılara para kaptıran aile, Büyükşehir’in desteklerini fazlasıyla hissettiklerini ve Başkan Vahap Seçer ile birlikte, belediyecilik anlayışının halk adına nasıl yapıldığını gördüklerini ifade ettiler.

Şahman: “Projemizde hem üreticileri, hem de tüketicileri düşündük”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Emine Sevgül Şahman, 2021 yılında başlattıkları ‘Organik Tarım’ projesini, 2022 ve 2023 yılında devam ettirerek tamamladıklarını ifade etti. Üreticileri, sertifikalı organik tarıma teşvik etmek için projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Şahman, “Projemizi 2021 yılında 100, 2022 yılında 99 ve 2023 yılında 98 üreticimizle tamamladık. Tüm üreticilerimiz sertifika alma hakkını kazandı. Ürün yelpazemizde ise; üzüm, badem, buğday, zeytin ve çeşitli sebzeler yer alıyor” dedi.

Organik tarım projesi ile hem üreticileri de hem tüketicileri düşündüklerini söyleyen Şahman, “Üreticilerimiz bu sayede, kimyasal madde içermeyen ürün üretiyorlar. Bu süreçte üreticilerimize organik tarım üretimi ile ilgili eğitimler verdik. 3 sene boyunca organik gübre desteği sağladık. Üreticilerimizin daha çok verim almalarını sağlayıp, ekonomilerine katkı sunduk. Bu sayede yerelde üretimin artmasını da sağlamış olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize tarımsal desteklerimizi daha güçlü bir şekilde sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Muhtar Yel: “Organik tarım sayesinde ürünlerimizin katma değeri artıyor”

Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel, Gündüzler Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu proje sayesinde 46 üreticiye ulaştıklarını ve bu üreticilerin organik tarımla uğraştıklarını ifade etti. Dışarıda verilen organik tarım eğitimi ve sertifikasının oldukça pahalı olduğunu kaydeden Muhtar Yel, “Büyükşehir bunu bize ücretsiz sağladı. Hem eğitimimizde, hem de gübre konusunda destek oldu. Daha önce hayvan gübresi kullanıyorduk. Organik tarım sayesinde ürünlerimizin katma değeri de artıyor” dedi. Daha önce organik tarım yapmak ve sertifika almak için paralarını kaptırdıklarını kaydeden Muhtar Yel, “Vahap Başkanım sayesinde şu anda organik tarım yapıyor ve devletten de destek alıyoruz” diye konuştu.

Üretici Abdullah Yel: “Büyükşehir sayesinde maliyeti düşürdük”

Badem üreticisi Abdullah Yel, belediyelerin son yıllarda tarımsal destekleri artırdığını kaydederek, “Bunların başında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni sayabiliriz. Küçükbaş hayvan, sulama borusu, gübre, fide fidan, hamur yoğurma, üzüm sıkma makinası verildi. Hepsinden çok memnunuz. Geçen sene ürünlerimiz güzel para etti. Geçen yıla kadar sattığımız ürünler, yaptığımız masrafı karşılamıyordu. Aldığımız para ilaca, gübreye gidiyordu. Büyükşehir sayesinde ilaç ve gübre masrafını ve maliyeti de düşürdük” dedi.

Başkan Seçer’in halkıyla iç içe olan bir Başkan olduğunu da belirten üretici Yel, “Çok ılımlı bir Başkanımız var. Köylülerimiz de O’nun dik duruşunu çok beğeniyor. 31 Mart seçimlerinde de bu belli oldu ve herkes Başkanımızı takdir etti. Büyükşehir sayesinde biz üreticiler rahat bir nefes aldık. Memnuniyetle tarım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üretici Nurten Yel: “Ürünlerden şimdi daha çok verim alıyoruz”

Üzüm üreticisi Nurten Yel de organik tarım sayesinde ürünlerden daha çok verim aldıklarını belirterek, “Bu destek ve eğitimden sonra çok şey öğrendik. Daha önce ektiğimiz yerden az kazanıyorduk. Şu anda daha çok verim alıyoruz. Önceden, bildiğimiz çok yanlış varmış” diye konuştu.