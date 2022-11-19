HATSU'da gündem elektrik faturası

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU) Genel Kurulu, 2022 Kasım ayı olağan toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda komisyona havale edilen gündem maddeleri karara bağlandı.HATAY (İGFA) - Hukuk, İçişleri ve Altyapı komisyonuna havale edilen, “HATSU Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması konusundaki komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, 2023 Yılına Ait Performans Programı, 2023 Yılı Gelir Ve Gider Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi ve 2022 Mali Yılı Bütçesine Ek Ödenek eklenmesi ile ilgili komisyon raporları da oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk ve İçişleri komisyonuna havale edilen, “HATSU Taşınır Taşınmaz Kaynak Ve Hakların Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması yönündeki komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Tarife ve Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, mali yılı ücret tarifelerinin görüşüldüğü sırada Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz’un HATSU’yu personel alımı, tasarruf üzerinden olan eleştirilerine HATSU Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat cevap verdi.

HATSU’nun tasarruflar noktasında çok ciddi adımlar atıldığını vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, tasarruf politikasından da hiçbir zaman geri durmayacaklarını, fakat maliyet artışlarının burada dile getirilmesi en doğal mevzulardan birinin olduğunun altını çizdi.

Özellikle 2022 yılında elektrik fiyatlarına gelen fahiş zamlar ile örneklemelerde bulunan Genel Müdür Polat, “2022 yılında sadece elektrik maliyetinde 9 ayda(Ocak-Eylül) yüzde 300’ün üzerinde bir artışın olması HATSU’nun elinde olan bir şey değil. Dolayısıyla bizde bunun feryadını dile getirmekten çekinmiyoruz. Sizlerden beklentimizi dile getirmeye çalışıyoruz.”ifadelerini kullandı.