Hatay'da Mahzen-21! 13 gözaltı!

Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen "Mahzen-21" operasyonunda "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu 13 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da eş zamanlı "Mahzen-21" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütünün çökertildiği, elebaşının da aralarında olduğu örgüt üyesi 13 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konulduğunu kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1772849576925335810