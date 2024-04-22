Sosyal yaşam Melikgazi’de zenginleşecek

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi’ye sosyal yaşamın zenginleşeceği yeni projeler kazandıracak.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) -Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, doğa temalı parklar ve mesire alanları projesi ile Melikgazi’de sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği, doğa yürüyüşleri ve yeşil alan ihtiyaçlarının karşılandığı, insanların dinlenip eğlenebileceği, vakit geçirebileceği bir yaşam alanı kazandıracak.

İNSANLARIN KEYİFLE VAKİT GEÇİRECEĞİ YERLER İNŞA EDECEĞİZ

Melikgazi'de yeni dönemde doğayla iç içe, sosyal yaşamı zenginleştiren projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi’de bir dönemde 2 döneme sığacak işler yaptık. İnşallah yeni dönemimizde de yine örnek ve referans çalışmalarımıza devam edeceğiz. 3 adet doğa temalı parklar ve mesire alanları yapacağız. Hisarcık'taki Kırlangıç Vadimizi daha hareketli, insanların ziyaret etmekten keyif alacağı, doğa yürüyüşü yapacağı yerler haline getireceğiz. Burayı aynı Koramaz Vadisi gibi yapacağız. Melikgazi olarak bu bölgeye dokunarak daha cazip ve güzel bir yer haline getireceğiz. Kızıltepe'ye de bir tesis yapıyoruz. Burada Kayseri yemeklerini sunacağımız bir restoran olacak. Kayseri ayaklarımızın altında olacak. İnsanlar gün doğumu ve gün batımı seyretmeyi seviyorlar. Burada vatandaşlarımız yemek yiyecek, çay ve kahve içecekler. Bir de seyir terasımız olacak. İnecik’te ise güzel bir manzaralı alanda mesire alanı yapıyoruz. Burası hayata geçtiğinde Kayseri'mize güzel bir mesire alanını yapmış olacağız. Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekleri, şehrin gürültüsünden ve stresten kurtulup nefes alabilecekleri yatırımlara devam edeceğiz. Yeni projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.