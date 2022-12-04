Gaziantep'te 5 bin metrekarelik alan ağaçlandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Mezunları Derneği iş birliğinde “Yeşil Gaziantep Projesi” kapsamında 5 bin metrekarelik alan ağaçlandırıldı.GAZİANTEP (İGFA) - “Yeşil şehirler huzurlu nesiller” sloganıyla yürütülen projede, 31. etap için Şahinbey ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde 5 dönümlük arazide fidan dikimi yapıldı. 40 etaptan oluşan ağaçlandırma çalışmasında bugüne kadar 232 bin 762 metrekare alanda 12 bin 300 ağaç toprakla buluşturuldu.

Öte yandan 2022 yılı içerisinde yaşları 15 ila 20 arasında değişen yetişkin ağaçlarla orta refüjlere ve kaldırımlara 110 bin adet ağaç dikildi. 2023 yılında bu sayıya 150 bin ağaç daha eklenmesi hedefleniyor. 2024 yılı içinse proje kapsamında şehir merkezinde 20 bölge daha belirlendi.

ANKARA GARI PATLAMASINDA YAŞAMINI YİTİREN OZAN CAN AKKUŞ ADINA FİDAN DİKİLDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada Ankara Garı’nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Gaziantepli ODTÜ öğrencisi Ozan Can Akkuş adına ağaç dikildiğini söyledi.

Konuşmasında Ozan’ın en yüksek puanı alarak ODTÜ’yü kazandığını hatırlatan Başkan Şahin, “Ozan’ımızın mekânı cennet olsun. Bazen kelimelerin bittiği anda oluyorsunuz, ne söyleyeceğinizi bilmediğiniz zamanlar yaşıyorsunuz. Ama Ozan çok özel bir çocuktu. Çok özel bir aileye sahipti. Ablası bizlere bugün eşlik ediyor. Ailesi de bugün yanımızda. Bir daha Ozanlarımız ölmesin hep yaşasın.” ifadesini kullandı.

Salgının yönetişim şeklinden tutun da yaşam tarzına kadar birçok alışkanlığı değiştirdiğini ifade eden Başkan Fatma Şahin, şunları söyledi:

“İnsanı merkeze alan, ekonomiyi ekolojiye dönüştüren yeni bir dünyaya ihtiyacımız var. Dünyanın rahmete, merhamete ve şefkate ihtiyacı var. Gelecek nesillerimizi Türkiye Yüzyılı dediğimiz, ikinci yüzyıla yetiştirmeliyiz. O yüzden bilinçli, vatanını, milletini seven insanlara ihtiyacımız var. Bu nedenle biz, Gaziantep Büyükşehir olarak ben ve arkadaşlarım 2014 yılında göreve geldiğimizde İmar Master Planı ve Ulaşım Master Planı’nın yanı sıra İklim Master Planı’nı da oluşturduk. 2014 yılında ne pandemi vardı ne de salgın konuşuluyordu. Tam tersi, ekonomiyi ekolojiye dönüştüremeyen çok zor dönemlerin yaşandığı bir süreçten önce bu planı yapmış olmak dünyayı iyi okumayı gerektiriyor.”