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Gastro İnegöl Burfaş Kafe hizmete açıldı

İnegöl Belediyesi’nin Gastro İnegöl’ü ile Bursa Büyükşehir’in BURFAŞ’ı İnegöl’de bir araya gelerek BURFAŞ Kafe’yi İnegöl’e kazandırdı Merkez Park içerisinde eski Sedir Kafenin bulunduğu alanda hizmet vermeye başlayan BURFAŞ Kafe’nin ilk gününde, İnegöl ve Bursa protokolü tezgahın başına geçerek vatandaşlara ve gençlere kahve ve tatlı ikramlarında bulundu

GÜNDEM 26.03.2024, 14:30
Gastro İnegöl Burfaş Kafe hizmete açıldı

İnegöl Belediyesi’nin Gastro İnegöl’ü ile Bursa Büyükşehir’in BURFAŞ’ı İnegöl’de bir araya gelerek BURFAŞ Kafe’yi İnegöl’e kazandırdı. Merkez Park içerisinde eski Sedir Kafenin bulunduğu alanda hizmet vermeye başlayan BURFAŞ Kafe’nin ilk gününde, İnegöl ve Bursa protokolü tezgahın başına geçerek vatandaşlara ve gençlere kahve ve tatlı ikramlarında bulundu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve Kent Meydanı ile Yeni Yaşam Alanı projesinin tamamlayıcısı konumundaki Merkez Park’ta daha önce duyurusu yapılan BURFAŞ Kafe hizmet vermeye başladı. İnegöl’ün yeni merkezi ve meydanı olan bölgede Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BURFAŞ Kafe konseptiyle İnegöl Belediyesi Gastro Kafe konseptlerinin İnegöl’de bir araya geldiği BURFAŞ Kafe ile İnegöl nezih bir sosyal tesise daha kavuştu.

İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ

Pazartesi günü itibariyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Gastro İnegöl BURFAŞ Kafe, ilk gecesinde İnegöl ve Bursa protokolünü de misafir etti. Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı, AK Parti bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, BURFAŞ Kafe’de vatandaşlar ve gençlerle buluştu.  Uygun fiyatlı kahve, çay ve pasta çeşitleriyle hizmet veren tesis, ilk günden ilçe halkının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Protokol üyeleri tezgahın başına geçerek vatandaşlara ikramlarda bulundu.

İNEGÖL’ÜMÜZE ÇOK YAKIŞTI

Gastro İnegöl BURFAŞ Kafe hakkında açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzün Yeni Kent Meydanındayız. Daha önce Hükümet Konağımızın, Kaymakamlık Lojmanımızın ve Sedir Kafenin olduğu alandayız. Karşı tarafta da bildiğiniz gibi Belediye Hizmet Binamız, Gastro İnegöl, Nöbetçi Kitaphanemiz, Sergi Salonlarımız, Toplantı alanları ve kafeteryaların bulunduğu Yeni Kent Meydanı artık ışıl ışıl oldu. Peyzajını yaptık, lambalarını yaktık. Bugün de çok mutluyuz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile Gastro İnegöl’ün ortaklaşa açmış olduğu BURFAŞ Kafe tesislerindeyiz. Bu akşam özellikle sahur vaktine yakın burada olarak gençlerimizle, vatandaşlarımızla bu heyecanı birlikte yaşayalım istedik. İçeride harika kahve çeşitleri, çok özel pastalar ve çaylar vatandaşlarımızı, gençlerimizi bekliyor. İnegöl’ümüze çok yakıştı. Sunulan otopark imkanlarıyla beraber de vatandaşlarımızın buraya artık rahatlıkla gelebileceğini ve bu kent meydanının yeni toplanma merkezimiz olacağını buradan duyurmak istiyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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