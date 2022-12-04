Edirne’de 1 haftada 103 kişi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son bir hafta içinde 103 kişiyi yakaladı.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftalık süre içerisinde emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetlerine ilişkin kamuoyuyla paylaşımda bulundu.

Jandarmanın titiz çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 15’i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 60 şahıs ile askeri suçlardan aranan 43 şahıs yakalandı.

Yakalananlar haklarında gerekli yasal işlemler yapılırken, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edileceği kaydedildi.