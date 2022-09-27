Düzce'de gözaltına alınan koltuk değnekli dilenci yürüyerek çıktı!

Düzce’de yaşanan son olayda vatandaşlardan para toplayan dilenci, gözaltına alınmasının ardından koltuk değnekleriyle girdiği Zabıta Müdürlüğü binasından yürüyerek çıktı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor.

Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdüren ekipler, rutin denetimler esnasında koltuk değnekleriyle Kızılay Meydanı'nda vatandaşların duygularını sömürerek para istediğini fark etti. Gün boyu şahsı takip eden ekipler, düzenledikleri operasyonla engelli numarasıyla vatandaşlardan para dilenen şahsı yakaladı.

Yakalanma anlarında ekipleri zorluk çıkaran şahıs, daha sonra Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada da engelli taklidi yapan şahsın bir engelinin bulunmadığı anlaşıldı.

Vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde edilen sahte dilenciye Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı.