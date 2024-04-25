İlk çeyrekte kredi borçlanmaları arttı

Araştırmalara göre yılın ilk çeyreğinde toplam kredi borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 51,21 arttı. Tasarruf uzmanı Çağada Kırım, verilerin yıllık enflasyonda yaklaşık yüzde 18’lik bir farkın olduğu ekonomimizde piyasaya nakit akışının hala açık olduğuna işaret ettiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Yılın ilk çeyreği tamamlanırken karşılaştırma sitesi encazip.com, bu süreçteki kredi borçlanmalarını araştırdı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde toplam kredi borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 51,21 arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamda geçen yıla göre yüzde 62,24 artarak 3 trilyon TL oldu. Bunların 1.624 trilyon TL’sini tüketici kredileri, 1.377 trilyon TL’sini bireysel kredi kartları oluşturdu.

Yeni yılın ilk çeyreğinde de tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı kullanılmaya devam edildi. Faiz oranları arttı ancak vatandaşlar borçlanmayı sürdürdü.

BDDK verilerine göre, 2024 yılının ilk çeyreğinde tüketici kredileri geçen yıla göre yüzde 27,59 arttı. Bunların 445 milyar TL’sini konut, 93 milyar TL’sini taşıt, 1.086 trilyon TL’sini ise ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredi kartlarında da yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre artış gözlendi. Buna göre, bireysel kredi kartı kullanımı yılın ilk üç ayında geçen yıla göre yüzde 138,54 oranında arttı.

KURUMSAL KREDİ KARTI BORÇLANMALARI ARTTI

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının yanı sıra taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarında da geçen yıla göre yılın ilk çeyreğinde artış yaşandı. Taksitli ticari kredi yılın ilk üç ayında geçen yıla göre yüzde 52,39 oranında artarken kurumsal kredi kartı ise yüzde 78,96 oranında arttı. Buna göre, taksitli ticari kredi kullanımı 1.593 trilyon TL, kurumsal kredi kartları borçlanması ise 484 milyar TL oldu.



“İHTİYAÇ KREDİLERİNİN YERİNİ KREDİ KARTLARI ALDI”

Söz konusu verileri değerlendiren encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, kredi kırılımlarına bakıldığında büyümenin tüketici tarafından özellikle de kredi kartlarından geldiğini gördüklerini belirterek, "Zira özellikle Merkez Bankası’nın faiz artışları nedeniyle hem kredi faiz oranları arttı hem de bankalar artık kredi verirken daha seçici olmaya başladı. Bu da tüketicileri ellerinin altında her zaman hazır bulunan bir kredi türevi olan kredi kartı harcamalarına yöneltti. Her ne kadar alınan önlemler sayesinde geçtiğimiz yıla göre kredi kartı borçlanma hızında düşüş görülse de en çok artış gösteren kalemin taksitli ve taksitsiz kredi kartı harcamaları olması bize ihtiyaç kredilerinin yerini kredi kartlarının almış olduğunu gösteriyor" diye konuştu.