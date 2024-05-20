Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Kurul toplantısında Yakup Orakçı tekrar yönetimdeNurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Yakup Orakçı'nın yeniden seçilmesi, Tokat ve genel olarak Anadolu bölgesindeki medya faaliyetlerine olan bağlılığını pekiştiriyor. Yeni dönemde, Orakçı ve yönetim kurulu üyelerinin medya sektöründe önemli adımlar atması bekleniyor.

Yakup Orakçı, Anadolu Basın Yayın Birliği'nde Güven Tazeledi

Ankara'da gerçekleştirilen Anadolu Basın Yayın Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'nda, Tokat Temsilcisi ve Haber 60 Gazetesi ile Haber Sitesi Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Yakup Orakçı, yönetim kurulunda güven tazeleyerek yeniden seçildi. TOPLANTI DETAYLARI Genel Başkan Salih Ergül başkanlığında AKM Otel'de düzenlenen toplantı, birliğin önemli kararlar alındığı bir platform oldu. Toplantı, üyelerin geniş katılımıyla gerçekleşti ve birlik stratejileri üzerinde duruldu.

YENİ YÖNETİM KURULU Toplantı sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu üyeleri şunlardır: Ayhan Akyol, Yakup Orakçı, Uhammet Sait Yalçın, Soner Demiröz, Muharrem Ulukuş, Haver Yılmaz, Hacer Yılmaz, Ünal Yüksel, Sinan Kılıç, Kenan Derin, Bekir Donduran, Duygu Karahasanoğlu, Mehmet Ali Güleç, Mustafa Akpınar, Bülent İmamoğlu, Mehmet Ali Sarıkaya. Bu yeni kadro, birliğin medya sektöründeki etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Genel Başkan Salih Ergül ile birlikte güven tazeleyen ekipte Ayhan Akyol, Yakup Orakçı genel başkan yardımcısı olarak yollarına devam kararı aldı.