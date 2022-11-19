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Dilovası Kadın Kooperatifi (GİLEM) hızla büyüyor

GÜNDEM 19.11.2022, 17:19
Dilovası Kadın Kooperatifi (GİLEM) hızla büyüyor

Dilovası’nda; kadınların meslek sahibi olmaları için açılan ve ilçenin marka değerini yükseltecek “GİLEM” el dokuma kilimlerinin üretim merkezine bir yenisi daha eklendi. Diliskelesi Yün Halı ve Kilim Dokuma Merkezi ile birlikte “GİLEM” kurslarının sayısı 4’e çıktı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'ne bağlı Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi’nin birlikte başlattığı Dilovası Halk Eğitim Merkezi, İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü ve Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin işbirliği ile geçtiğimiz yıl Dilovalı kadınların meslek sahibi ve ev ekonomilerine katkı amacıyla kurulan GİLEM el dokuma kurslarının 4. Şubesi Diliskelesi Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Avukat Fevzi Karadaş, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Dilovası Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Toltar, Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy, Jokey Plastik Genel Müdürü Hakan Özhuy, Dilovası Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Diliskelesi Mahalle Muhtarı Mehmet Özay, STK temsilcileri ve kadın kursiyerler katıldı. 

BU İŞE GÖNÜL VERDİK 

Törenin açılış konuşmasını yapan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Elif Özhuy, “Dilovası Kaymakamlığı, Dilovası Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün katkıları ile kurulan GİLEM’in kuruluşunda büyük emekleri var. Hepimiz bu işe gönlümüzü verdik. Emeklerimizin değerlendirilmesi noktasında çok kıymetli bir projenin içinde olmak bizleri mutlu ediyor. Kadınlarımızın meslek sahibi olmaları ve üretime katkı sunmaları için kurduğumuz kooperatif bünyesinde eğitimlerimiz devam ederken bunların ilerleyen süreçte bir markaya dönüşmesi ve kadınlarımızın meslek ve ev ekonomilerine katkı sağlaması noktasında önemli bir girişimdir. İnşallah ilerleyen süreçte hem kursiyerlerimize hemde Dilovası’nın marka değerine katkı sunma noktasında güzel bir sonuca varmış oluruz. Kursiyerlerimize başarılar dilerken, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmasında “Hayatımızın her alanında belirli saç ayakları vardır. Eğitim ve istihdam da,  önemli saç ayaklarındandır. Biz de istihdam konusunda özellikle gençlerimiz olmak üzere, önemli çalışmalar yapmaya devam ederken, annelerimize ve kadınlarımıza yönelikte; onların istihdama ve ekonomiye katılmaları konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Bunun için geçtiğimiz yıl başlattığımız Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi ile büyük bir adım attık. Başarılı bir iş kadını olan sn. Elif Özhuy'un öncülüğünde başlattığımız çalışmamızda bir yılda güzel sonuçlar almaya başladık. 

DİLOVASI'NIN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEĞİZ 

Şuana kadar kadınlarımızın ürettikleri ürünler; GİLEM markas altında Türkiyemize yayılmaya başladı. Biz her zaman yanınızdayız. Elimizden geldiğince kadınlarımızın meslek sahibi olarak ekonomilerine katkı sunmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İlerleyen süreçlerde de güzel projelerimiz olacak. Kısacası hep birlikte Dilovamız’ın marka değerini yükselteceğiz. İlçemizin marka değerinin yüseltilmesi için eğitim bizim ilk önceliğimizdir. Dilovası Kaymakamımız sayın Dr. Metin Kubilay'a eğitim konusundaki desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Yeni açılacak olan Diliskelesi Kurs Merkezimizin annelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

KUBİLAY'DAN TEŞEKKÜR 

Programda son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, "Bu projenin hayata geçirilmesinde önemli destekler sunan Dilovası Belediye Başkanımıza, projenin geliştirilmesinde durmaksızın çalışan Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğümüze, projenin hayata geçmesinde büyük emekleri olan Kadın girişimciliği ile örnek bir model olan başarılı işkadınımız Elif Özhuy'a teşekkür etmek istiyorum.  

DÜNYADA MARKA OLACAK 

Göreve başladığım günden bu yana çalışmalarını yakından takip ettiğim projenin vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesi bizi mutlu ediyor. İnşallah bugün Diliskelesi mahallesinden açtığımız kurs merkezinin diğer mahallelerimizde de açılmasını diliyorum. Unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması açısından örnek bir çalışmanın sonucunda GİLEM'in markalaşarak tüm dünyada meşhur Dilovası kilimleri olarak anılması bizleri gururlandıracaktır. Bunu hep beraber yapacaağız” dedi. 

AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİLER 

Konuşmaların ardından Diiliskelesi Yün Halı ve Kilim Dokuma Merkezi açılış kurdelesi açılışa katılan protokol üyeleri tarafından kesilerek hizmete açıldı. 

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