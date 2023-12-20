Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'in yeni emiri ile görüştü
GÜNDEM 20.12.2023, 15:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefon görüşmesi yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti’nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevvaf'ın vefatından duyduğu üzüntüyü ifade ederek yeni emir Şeyh Meşal'e taziye dileklerini iletti. Görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Meşal'e yeni görevinde başarılar diledi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|40
|2. Galatasaray
|15
|40
|3. Kayserispor
|15
|29
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. A.Demirspor
|16
|24
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Rizespor
|15
|22
|9. Kasımpasa
|15
|21
|10. Hatayspor
|15
|18
|11. Ankaragücü
|15
|18
|12. Başakşehir
|16
|18
|13. Sivasspor
|16
|18
|14. Karagümrük
|15
|17
|15. Gaziantep FK
|16
|16
|16. Konyaspor
|15
|14
|17. Samsunspor
|15
|14
|18. Alanyaspor
|15
|14
|19. Pendikspor
|15
|13
|20. İstanbulspor
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|39
|2. Kocaelispor
|16
|33
|3. Göztepe
|15
|29
|4. Bandırmaspor
|16
|29
|5. Sakaryaspor
|16
|29
|6. Gençlerbirliği
|16
|27
|7. Bodrumspor
|16
|26
|8. Ahlatçı Çorum FK
|15
|23
|9. Erzurumspor
|16
|19
|10. Ümraniye
|16
|19
|11. Boluspor
|15
|19
|12. Keçiörengücü
|16
|19
|13. Manisa FK
|15
|18
|14. Adanaspor
|15
|16
|15. Şanlıurfaspor
|15
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|16
|13
|18. Giresunspor
|16
|9
|19. Altay
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|39
|2. Liverpool
|17
|38
|3. Aston Villa
|17
|38
|4. M.City
|17
|34
|5. Tottenham
|17
|33
|6. Newcastle
|17
|29
|7. M. United
|17
|28
|8. West Ham United
|17
|27
|9. Brighton
|17
|26
|10. Chelsea
|17
|22
|11. Fulham
|17
|21
|12. Brentford
|17
|19
|13. Wolves
|17
|19
|14. Bournemouth
|16
|19
|15. Crystal Palace
|17
|17
|16. Everton
|17
|16
|17. Nottingham Forest
|17
|14
|18. Luton Town
|16
|9
|19. Burnley
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|42
|3. Atletico Madrid
|17
|35
|4. Barcelona
|17
|35
|5. Athletic Bilbao
|17
|32
|6. Real Sociedad
|17
|30
|7. Real Betis
|17
|27
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|17
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|17
|19
|13. Sevilla
|17
|16
|14. Deportivo Alaves
|17
|16
|15. Villarreal
|17
|16
|16. Mallorca
|17
|15
|17. Cadiz
|17
|14
|18. Celta Vigo
|17
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|17
|5
Röportaj & Söyleşi Tümü