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Büyükkılıç: “Kütüphanelerimizle bugünümüzü ve yarınlarımızı ihya ediyoruz”

13’üncü kütüphaneyi de kitapseverlere hediye eden Büyükkılıç, ticareti ve sanayisi ile ünlenmiş kadim kenti birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında atağa kaldırarak ‘kütüphaneler şehri Kayseri’ hedefini adım adım gerçekleştirdiklerini kaydetti

GÜNDEM 20.04.2024, 14:45
Büyükkılıç: “Kütüphanelerimizle bugünümüzü ve yarınlarımızı ihya ediyoruz”

13’üncü kütüphaneyi de kitapseverlere hediye eden Büyükkılıç, ticareti ve sanayisi ile ünlenmiş kadim kenti birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında atağa kaldırarak ‘kütüphaneler şehri Kayseri’ hedefini adım adım gerçekleştirdiklerini kaydetti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19-25 Nisan Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Ev sahipliği yaptığı çeşitli medeniyetlerle, yetiştirdiği âlimlerle ilim ve irfan yuvası olmuş kadim kent Kayseri’yi adeta kültür hazinesi kütüphanelerimizle donatarak hem bugünümüzü hem de yarınlarımızı ilim, irfan, bilim ve teknoloji ile ihya ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19-25 Nisan Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. 

Kitap ve kütüphanenin öneminin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çeken Büyükkılıç mesajında, “Kütüphanesiz şehirler çiçeksiz bahçeye benzer. Nasıl ki çiçeksiz bir bahçe hayal edemezsek kütüphanesiz bir şehir de hayal edemeyiz” dedi.

Yükseköğretim kurumları ve diğer eğitim kurumlarıyla sahip olduğu öğrenci ve genç potansiyeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi Kadim kent Kayseri’nin Türkiye’nin düşünen beyni olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Yavrularımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Kayserililere yönelik kütüphane hizmetlerimizi en nezih ve donanımlı ortamlarda vermeye gayret gösteriyoruz. Şehrimizin kültür hafızası haline gelecek ve yarınlarımızı ilim ve irfanla şekillendirirken aynı zamanda gelecek nesillerimize eşsiz bir miras olarak kalacak kütüphanelerimiz en özel hizmetlerimizden biridir” ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM KÜTÜPHANELER ŞEHRİ KAYSERİ’YE

Başkan Büyükkılıç, göreve geldikleri 2019 yılından bu yana kütüphane sayılarını arttırdıklarını ve arttırmaya devam ettiklerini kaydederek, “Kadim kentimiz Kayseri’de elbette ki kütüphanelerimiz vardı ancak artan üniversite ve öğrenci sayımız da göz önüne alındığında sayısının artması gerekiyordu. Kaldı ki Kayseri, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin ve onlardan miras zenginliklerin değerinin bilinmesi gereken bir kültür şehri olarak kütüphaneler şehri olmalı ve anılmalıydı. Biz de yerel yöneticiler olarak mevcut kütüphane sayımızı arttırmanın gayreti ile geçtiğimiz günlerde 13’üncü kütüphanemiz olan Yakut Semt Kütüphanemizi de hizmete açtık. 13’üncü kütüphanemiz bir kez daha hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda yatırım ve proje ürettiklerini ancak eğitim ve kültür sanat alanına özel bir önem verdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Merkez Halk Kütüphanesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi, Sezai Karakoç Kütüphanesi, Şehir Kütüphanesi, Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi, Mevlana Kütüphanesi, Erkilet Kütüphanesi, Halit Özkaya Kütüphanesi, Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Yakut Semt Kütüphanesi olmak üzere 13 kütüphanemiz ile çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Kütüphanelerimizin sayısını yine arttırmanın gayreti içerisinde olacağız.” 

Başkan Büyükkılıç, en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun altını çizerek, “Bilginin, öğrenmenin yaşı ve zamanı yoktur, hayat boyu öğrenme ve gelişimi birey olarak sorumluluğumuz olarak görmek bizlere ayrı bir zenginlik katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 19-25 Nisan Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası’nı kutluyor, kitap olmadan geçen hiçbir bir günümüz olmamasını temenni ediyorum” dedi.

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