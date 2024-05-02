Nevşehir'de bozuk yollar onarılıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde belediye ekiplerince gerçekleştirilen yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde, altyapı çalışmaları ve çeşitli nedenlerle bozulan yollar ve yaya kaldırımları, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarılıyor. Mahallede gerçekleştirilen çalışmaları bugün yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar dileyerek mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Arı, tüm mahallelerde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları ile ilgili tespitlerin yapıldığını ve bunla ilgili olarak belediye ekiplerinin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Arı’ya incelemeleri sırasında bazı belediye meclis üyeleri de eşlik etti.