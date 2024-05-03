Karadeniz'in sembolü 1 yaşında

Avrupa ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Yeni Zigana Tüneli’nden bir yılda 1 milyon 770 bin aracın geçti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Yeni Zigana Tüneli kullanım istatistiklerine dair açıklamalarda bulundu.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nden 1 yılda 1 milyon 770 bin araç geçtiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı. Tünel sayesinde 8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi düştü. Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı.” dedi.

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünelin, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Yeni Zigana Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edildi.” dedi.

“TÜNELİN UZUNLUĞU 15.1 KİLOMETREYE ULAŞTI”

Tünelin, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başladığını belirten Uraloğlu, "1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanmakta, yüzde 0,85 eğimle inerek, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanmaktadır." dedi. Uraloğlu, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan tünelin uzunluğunun bağlantı yollarıyla 15,1 kilometreye ulaştığını söyledi. Zigana Tüneli havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapıları ile teşkil edildiğini belirten Uraloğlu, “Proje kapsamında her bir istasyonda 1 adet temiz, 1 adet kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 adet havalandırma şaft yapısı bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanıldığının altını çizen Uraloğlu, projenin Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildiğini belirterek, "Zigana Tüneli, ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünelidir. Zigana Tüneli'nden hizmete sunulduğu 3 Mayıs 2023'ten bugüne kadar 1 milyon 770 bin araç geçiş yaptı." dedi. Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar ve rampalarla birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kaldırıldığını anlatan Bakan Uraloğlu, trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlandı, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.