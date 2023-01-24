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Bursa Yıldırım'da adım adım 'yeşil hedef'e

GÜNDEM 24.01.2023, 11:30
Bursa Yıldırım'da adım adım 'yeşil hedef'e

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, ilçedeki yeşil alan miktarını 1,5 milyon metrekareye çıkarma hedefine adım adım ilerliyor.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, yeşil alan ve parkların sayısını arttırmaya devam ediyor. İlçenin çehresini değiştirecek uygulamalar kapsamında 2022 yılında Balaban Mesire Alanı’nın yanı sıra 7 yeni park kazandırıp 8 mahalle parkını da sil baştan yenileyen Yıldırım Belediyesi, 4 bin 23 metrekare kauçuk zemin ile 46 bin metrekare çim saha tanzim ve serim işlemi gerçekleştirirken, 100 bin fidanı da toprakla buluşturdu.

CUMALIKIZIK’A MESİRE ALANI

Mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sahip olduğu mevcut yeşil alan miktarını 1,5 milyon metrekare arttırma hedefine de emin adımlarla yürüyor. Balaban Mesire Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Mesire Alanı’nı kısa sürede ilçeye hizmete açmak için yoğun mesai harcıyor. Tarihi Cumalıkızık Köyü’ne değer katacak 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek Cumalıkızık Mesire Alanı Projesi’nin 83 bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. 17 bin metrekaresinde piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, büfe ve mescit yer alıyor.

ÖNCE İNSAN

Şehirlerin beton binalardan ibaret olmadığını hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentlerin ana unsuru insandır. Yıldırım Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde insanı önceliyor, vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için çalışıyoruz. Yıldırım, nüfus açısından Bursa'nın en yoğun bölgesi. Bu anlamda hemşehrilerimizin rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Yeşil alanlarımızı toplamda 1,5 milyon metrekare artırma hedefiyle yola çıkmıştık. 2023 yılında da gerek Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ilçemize kazandırılacak Gökdere Millet Bahçesi ile gerekse de çalışmaları tamamladığımızda ilçemize değer katacak Cumalıkızık Mesire Alanı ve mahalle parkları ile de hedefimize adım adım ulaşacağız” İfadelerini kullandı.

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