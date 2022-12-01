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Bursa'da 10 bin öğrenci 'burs'larına kavuştu

GÜNDEM 01.12.2022, 14:21
Bursa'da 10 bin öğrenci 'burs'larına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz dönem Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi aracılığıyla 3 bin üniversite öğrencisi ile başlattığı burs uygulaması, meslek liselilerle birlikte 10 bin öğrenciye ulaştı. Burslar, başvuru sırasına göre hesaplara yatırıldı.BURSA (İGFA)- ‘Ana Kucağı ile okul öncesinden BUSMEK ile hayat boyu öğrenmeye kadar’ eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile geçen dönem 3 bin üniversite öğrencisine aylık 500’er TL burs veren Büyükşehir Belediyesi, gelen yoğun talep üzerine bu imkandan yararlanacak üniversiteli sayısını bu yıl 5 bine çıkarmıştı. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi ‘sanayinin ara kademe eleman ihtiyacını göz önünde bulundurup’ bu dönem burs sürecine meslek lisesi öğrencilerini de dahil etmişti. Meslek lisesi öğrencileri için aylık 300’er TL burs verilecek bölümler ise; elektrik-elektronik, makine-tasarım, bilişim-yiyecek-içecek hizmetleri, metal, motorlu taşıtlar, moda tasarım, endüstriyel otomasyon, mobilya-iç mekân tasarımı, tekstil, konaklama-seyahat hizmetleri, gıda, matbaa, plastik, tarım, metalürji, raylı sistemler, gemi yapımı, biyomedital cihaz, grafik-fotoğraf, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, inşaat, kimya, laboratuvar hizmetleri, tesisat-iklimlendirme, uçak bakımı ve yenilenebilir enerji ile hasta ve yaşlı hizmetleri olarak belirlenmişti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca ödüllendirilen ve ödülün bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiği burs uygulamasında, başvurularını burs.bbbgenclikkulubu.com internet adresi üzerinden gerçekleştiren öğrencilerden hak sahibi olanlar kesinleşti.

BAŞKAN AKTAŞ: SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bursların yatırıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"Burslarınız an itibarıyla hesaplarınızda. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın, harcayın" diyen Başkan Aktaş, paylaşımında, "Sizden bir tane beklentim var: Derslerinizde başarılı olmanız. Notlarınızı çok iyi getirmeniz. Anne ve babalarınızın yüzünü güldürmeniz. Hayata en iyi şekilde hazırlanmanız ve ülkemizin geleceğini çok daha sağlam temellerle inşa etmek adına gayret ortaya koymanız. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BURSKOOP’tan burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına 8 ay boyunca düzenli olarak burs tutarları yatmaya devam edeceği bildirildi.

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