Bungalov vaadiyle dolandırıldılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tatili yapmak isteyen Bursalı aile dolandırıldı.

Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Sapanca’da bungalov evlerde geçirmek isteyen Bursalı aile dolandırıldı. Yaşadıklarını Herkes Duysun’a anlatan aile, “Biz mağduruz, başkaları da dolandırılmasın.” dedi.

Sapanca, İstanbul’a ve Bursa’ya yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sapanca ilçesindeki bungalovlar, dolandırıcıların da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bazı dolandırıcılar Instagram’da sahte fotoğraflar yayınlamak suretiyle tüketicileri aldatıyor ve mağdur ettikleri tüketicilerden kapora adı altında ücret talep ediyorlar. Dolandırıcılar, müşterilere güven verebilmek adına aynı isimde başka bir firmanın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) belge numarasını kullanıyorlar.

DOLANDIRICI, MÜŞTERİYE GÜVEN VERİYOR

Bursa’ya yakın bir yerde ailesiyle tatile gitmek isteyen D.S. Instagram hesabından Sapanca’da bulunan bungalov evleri araştırmaya başladı. Birçok evin hesabına bakan D.S., kiralama ücretleri bütçesine uygun olan bir evin Instagram hesabına mesaj attı. Evi kiralayan kişiyle konuşan D.S., iki gecelik bayram tatili için 10 bin liraya anlaştı. Satıcının, bungalov ev fotoğraflarını ve daha önce konaklama yapan müşterilerin memnuniyet mesajlarını gönderdiğini söyleyen D.S., bu şekilde güvendiğini ve kapora yolladığını ifade etti.

“GAFLETE DÜŞTÜM 5 BİN LİRA KAPORA GÖNDERDİM”

Satıcıyı ve sayfayı hiç araştırmadığını söyleyen D.S., “Tatil hevesiyle bir anlık gaflete düştüm ve kapora adı altında ücretin yarısı olan 5 bin lirayı gönderdim.” dedi.

DOLANDIRICI PARAYI ALDIKTAN SONRA ENGELLİYOR

Dolandırılmasının ardından evi kiralayan sayfa hakkında araştırma yaptığını söyleyen D.S., şu ifadeleri kullandı:

“Kaporayı gönderdikten sonra evin çevresi ile ilgili bir soru sormak için yeniden mesaj attım ve beni engellediler. Çok insan benim gibi mağdur olmuş. Hatta bazıları davacı olmuş. Böyle bir ev bile yokmuş. Avukat ile görüştüm ben de adli işlemleri başlatacağım. Bizi ve diğer mağdurları da engellemişler fakat sayfa hala aktif, büyük ihtimalle başka mağduriyetler yaratmaya devam ediyorlar.”

“BUNGALOV SAHİBİ TÜRSAB NUMARASINI PAYLAŞAMAZ, ACENTA PAYLAŞABİLİR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU), TÜRSAB numarasının sadece acentelere verildiğini belirterek, “Müşteri, ‘Size nasıl güvenirim?’ diye sorduğunda TÜRSAB numarası alıyor. Bir bungalov sahibi size TÜRSAB numarası paylaşıyorsa kesinlikle dolandırıcıdır.” dedi.

“BARBEKÜ PARTİSİ, GÖL TURU, ATV TURU GİBİ HİZMETLERE KANMAYIN”

Bungalov konaklaması sunan gerçek işletmelerin yalnızca kahvaltı hizmeti sunduklarının altını çizen Dernek, “Dolandırıcılar bu bungalov konaklama fiyatının içerisine barbekü partisi, göl turu vs ekliyorlar. 7-8 bin liraya kadar kapora talep ediyorlar. Müşteriler mağdur olmamak için rezervasyon yaptırmak istedikleri işletmeleri 24 saat boyunca bize sorabilirler. Eğer isterlerse işletme ile görüntülü görüşme talep edebilirler.” şeklinde konuştu.