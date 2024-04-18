Son Dakika

Bungalov vaadiyle dolandırıldılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tatili yapmak isteyen Bursalı aile dolandırıldı

GÜNDEM 18.04.2024, 09:32
Bungalov vaadiyle dolandırıldılar

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalov tatili yapmak isteyen Bursalı aile dolandırıldı.

Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini Sapanca’da bungalov evlerde geçirmek isteyen Bursalı aile dolandırıldı. Yaşadıklarını Herkes Duysun’a anlatan aile, “Biz mağduruz, başkaları da dolandırılmasın.” dedi.

Sapanca, İstanbul’a ve Bursa’ya yakınlığı sayesinde en çok tercih edilen tatil mekanları arasındaki yerini koruyor. Gölü ve doğasıyla tatilcilerin cazibe merkezi haline gelen Sapanca ilçesindeki bungalovlar, dolandırıcıların da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bazı dolandırıcılar Instagram’da sahte fotoğraflar yayınlamak suretiyle tüketicileri aldatıyor ve mağdur ettikleri tüketicilerden kapora adı altında ücret talep ediyorlar. Dolandırıcılar, müşterilere güven verebilmek adına aynı isimde başka bir firmanın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) belge numarasını kullanıyorlar.

DOLANDIRICI, MÜŞTERİYE GÜVEN VERİYOR

Bursa’ya yakın bir yerde ailesiyle tatile gitmek isteyen D.S. Instagram hesabından Sapanca’da bulunan bungalov evleri araştırmaya başladı. Birçok evin hesabına bakan D.S., kiralama ücretleri bütçesine uygun olan bir evin Instagram hesabına mesaj attı. Evi kiralayan kişiyle konuşan D.S., iki gecelik bayram tatili için 10 bin liraya anlaştı. Satıcının, bungalov ev fotoğraflarını ve daha önce konaklama yapan müşterilerin memnuniyet mesajlarını  gönderdiğini söyleyen D.S., bu şekilde güvendiğini ve kapora yolladığını ifade etti.

“GAFLETE DÜŞTÜM 5 BİN LİRA KAPORA GÖNDERDİM”

Satıcıyı ve sayfayı hiç araştırmadığını söyleyen D.S., “Tatil hevesiyle bir anlık gaflete düştüm ve kapora adı altında ücretin yarısı olan 5 bin lirayı gönderdim.” dedi. 

DOLANDIRICI PARAYI ALDIKTAN SONRA ENGELLİYOR

Dolandırılmasının ardından evi kiralayan sayfa hakkında araştırma yaptığını söyleyen D.S., şu ifadeleri kullandı:

“Kaporayı gönderdikten sonra evin çevresi ile ilgili bir soru sormak için yeniden mesaj attım ve beni engellediler. Çok insan benim gibi mağdur olmuş. Hatta bazıları davacı olmuş. Böyle bir ev bile yokmuş. Avukat ile görüştüm ben de adli işlemleri başlatacağım. Bizi ve diğer mağdurları da engellemişler fakat sayfa hala aktif, büyük ihtimalle başka mağduriyetler yaratmaya devam ediyorlar.”

“BUNGALOV SAHİBİ TÜRSAB NUMARASINI PAYLAŞAMAZ, ACENTA PAYLAŞABİLİR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU), TÜRSAB numarasının sadece acentelere verildiğini belirterek, “Müşteri, ‘Size nasıl  güvenirim?’ diye sorduğunda  TÜRSAB numarası alıyor. Bir bungalov sahibi size TÜRSAB numarası paylaşıyorsa kesinlikle dolandırıcıdır.” dedi.

“BARBEKÜ PARTİSİ, GÖL TURU, ATV TURU GİBİ HİZMETLERE KANMAYIN”

Bungalov konaklaması sunan gerçek işletmelerin yalnızca kahvaltı hizmeti sunduklarının altını çizen Dernek, “Dolandırıcılar bu bungalov konaklama fiyatının içerisine barbekü partisi, göl turu vs ekliyorlar. 7-8 bin liraya kadar kapora talep ediyorlar. Müşteriler mağdur olmamak için rezervasyon yaptırmak istedikleri işletmeleri 24 saat boyunca bize sorabilirler. Eğer isterlerse işletme ile görüntülü görüşme talep edebilirler.” şeklinde konuştu.  

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14