Mesir Derneği yönetiminden Başkan Zeyrek’e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ve dernek yönetimini ağırladı. Dernek Başkanı Tanık, Başkan Zeyrek’i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık; yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e içerisinde mesir macunu ürünlerinin yer aldığı sepetten armağan eden Dernek Başkanı Ufuk Tanık, tebriklerini sunarak, görevinde başarılar diledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa’da 4 yıl boyunca çeşitli nedenlerle yapılmayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’ni büyük bir coşkuyla yeniden yaptıklarını belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.