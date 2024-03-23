Son Dakika

Başkan Aktaş’tan yüz güldürecek projeler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı vatandaşlar için ‘Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi’, engelli vatandaşlar için de ‘Mola Evi, Gündüzlü Bakımevi’ gibi projeleri hayata geçireceklerini belirterek, “Bu dönem engellimize, ailelerimize, yaşlımıza, gencimize kısacası tüm hemşehrilerimize dokunduk Yeni dönemde de onlar için çalışacağız” dedi

GÜNDEM 23.03.2024, 11:48
Başkan Aktaş’tan yüz güldürecek projeler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı vatandaşlar için ‘Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi’, engelli vatandaşlar için de ‘Mola Evi, Gündüzlü Bakımevi’ gibi projeleri hayata geçireceklerini belirterek, “Bu dönem engellimize, ailelerimize, yaşlımıza, gencimize kısacası tüm hemşehrilerimize dokunduk. Yeni dönemde de onlar için çalışacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, engellisiyle, ailesiyle ‘Yaşatan bir Bursa’ doğrultusunda yeni dönem hedeflerini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, belediyecilik hizmetlerinin en anlamlı ayaklarından birisinin de sosyal belediyecilik olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Sosyal ve sağlık hizmetleriyle, insanı merkeze alan anlayışımızla, bu dönem engellimize, ailelerimize, yaşlımıza, gencimize kısacası tüm hemşehrilerimize dokunduk. Yeni dönemde de onlar için çalışacağız. Bu dönem özellikle farklı kesimler için hazırladığımız destek paketlerimizle bu alandaki çalışmalarımızı üst seviyeye taşıyoruz. Özellikle belirli hastalıkları olan ve evde bakım ihtiyaçları olan yaşlılarımıza hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için evlerinde ihtiyaç duydukları basit onarımlar için mobil ekiplerimizle onların yanlarında olacağız. ‘Yaşlılara Evde Destek Projesi (YEDEP) ile kimsesi olmayan yaşlılarımızın temizlikten ev tamiratlarına kadar birçok konuda yanlarında olacağız” diye konuştu.  

HASTA YAKINLARI KONUK EVİ Özellikle uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda hasta yakınlarının maddi ve manevi yönden yorulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu konuda hasta yakınlarına bir nebze de olsa destek olmak adına ‘Hasta Yakınları Konuk Evi’ projemizi Şehir Hastanesi bölgesinde hayata geçiriyoruz. Projemizle konaklama ve günlük temel ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz” dedi.

MOLA EVİ Engelli vatandaşlara sundukları destek ve imkanların yanı sıra tüm yaptıkları proje ve çalışmaların erişilebilir olmasını önemsediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “İnşa edeceğimiz spor ve sosyal tesislerimiz başta olmak üzere şehrimizin tüm noktalarını bu hassasiyetle düzenliyoruz. Ayrıca ‘Mola Evi’ adı verdiğimiz projemiz kapsamında engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı gün boyunca en güzel şekilde misafir edeceğiz. Bu sayede ailelerine de günlük acil işleriyle alakalı zaman kazandırmış olacağız. Mola Evi dediğimiz ruhsal-duygusal, zihinsel ve bedensel engelli gündüzlü bakım merkezinde sanat atölyeleri, sinema ve drama benzeri etkinlik odası, kütüphane, kuaför standının bulunduğu bakım merkezi yer alacak. Ayrıca özel gereksinimli bireylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik çalışmaların yürütüleceği sosyal yaşam merkezi oluşturulacak. Tüm bunların yanında ‘Alzheimer ve otizm gündüzlü bakım evi’ projesini hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13