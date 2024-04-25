Bozdoğan-29'a 23 gözaltı!

İçişleri Bakanlığı'nca 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen “Bozdoğan-29” operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - Haberin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilde "Bozdoğan-29" operasyonlarının düzenlendiğini belirterek, operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.

1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında ise DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalandı. Bunlardan 718'i tutuklandı, 566'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1783359141026709790