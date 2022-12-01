Bakan Özer: En önemli enstrüman eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mesleki Eğitim Reformunu ve Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerini, İstanbul'da düzenlenen OECD Mesleki Eğitim Zirvesi'nde paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - "Geleceğe Hazır Bir Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemi İnşa Etmek: Türkiye'de Mesleki Eğitim ve Öğretim Reformlarının Deneyimlerini Öğrenmek" konulu zirve, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ev sahipliğinde, OECD ve Avrupa Eğitim Vakfı iş birliği ile İSO Meclis Salonu'nda düzenlenen zirvede konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğuna dikkati çekerek, en önemli enstrümanın da eğitim olduğunu söyledi.

Türkiye'nin eğitimde kitlesel bir dönüşüme sahne olduğunu bildiren Bakan Özer, son 20 yılda 81 ilde ve tüm ilçelerde, hiçbir bölge ayrımı yapılmaksızın Türkiye'nin her noktasına yepyeni okullar ve derslikler inşa edilerek beşeri sermayenin eğitimle buluşması için bir seferberlik gerçekleştirildiğini vurguladı. Bakan Özer, bu sürecin rakamlara da yansıdığını belirterek "2000'li yıllarda beş yaşta, yani okul öncesindeki okullaşma oranı sadece yüzde 11 idi. Bugün yüzde 98. ilkokuldaki okullaşma oranı bugün yüzde 99.63'e, yani yüzde 100'e ulaştı. Ortaokulda yüzde 99.44'e ulaştı. Özellikle 4+4+4 reformundan sonra, ortaöğretimdeki okullaşma oranlarında devasa bir artış oldu. 2000'li yıllarda ortaöğretimde yani liselerdeki okullaşma oranı yüzde 44 iken bugün yüzde 95'e ulaştı. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranları yüzde 14'lerden yüzde 48'lere ulaştı. Yani son yirmi yıl, eğitimde kitleselleşme evresinin gerçekleştiği bir döneme tekabül etmekte" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLK KEZ MESLEKİ EĞİTİME ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ALMAYA BAŞLADI"

Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerinin genç işsizliği azaltmada çok önemli bir potansiyel olma işlevi gördüğünü bildiren Bakan Özer, "Bu kritik dönemeçte tüm dünyada ekonomik sarsıntılar ve tedarik zincirlerinde problemler yaşanırken Millî Eğitim Bakanlığı ve hükûmetimiz çok hızlı bir şekilde bu sürece müdahil olarak çok önemli bir mesafenin alınmasını sağladı." dedi.

Özer, "O 1 milyon 108 binlik öğrenci çırak-kalfa portföyüne baktığımız zaman bunun yüzde 55'inin 18 yaş üzeri olduğunu görüyoruz. İşte bu, aslında Türkiye'de genç işsizliği azaltmayla ilgili ne kadar önemli bir potansiyel olduğunu hepimize gösteriyor." diye konuştu. Bu süreçte en kritik hamlelerden birinin de kadın istihdamıyla ilgili olduğunu vurgulayan Özer, kadınların bu süreçte mesleki eğitimle buluşma fırsatı bulduğunu söyledi.