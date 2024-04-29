Azerbaycan heyeti Manisa'da

Şehzadeler şehri Manisa, Mesir Festivali Etkinlikleri kapsamında, Kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen misafirlerini ağırlıyor.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Manisa'nın kurtuluşu olan 8 Eylül tarihinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Azerbaycan'ın Şirvan Belediyesi arasında imzalanan Kardeş Belediye Protokolü imzalanmıştı.

Bunun neticesi olarak protokolün imzalanmasından sonra ilk kez Şehzadeler şehri Manisa'ya Mesir Festivali etkinlikleri kapsamında Kardeş belediye Şirvan Belediyesi Başkanı ve Şirvan Vali Yardımcısı ile birlikte Şirvan Kaymakamı ve beraberindeki heyet Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine Manisa'ya geldi.

Heyeti ilk olarak Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu başkanı Şentürk Hoşgül ve ekibi karşıladı. Şentürk Hoşgül yaptığı açıklamada, "Uluslararası alanda tanınan ve 484. sünü kutlayacağımız Manisa Mesir Macunu Şenlikleri Festivali kapsamında Azerbaycan'dan gelen heyetimizi şehrimizde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şirvan Vali Yardımcısı Aynur Fərzəliyeva, Şirvan Belediyye Başkanı Kürdoğlu Muradov, Şirvan Hacıqəhrəmanlı Kaymakamı Feqani Hesenov, Şırvan Şehər Peşe Lisesinin Müdürü Elnur Novruzov, Şirvan Şehir Hastanesi Müdürü Terane Celilova, Devlet Arşivi Şirvan Direktörü Nesibe Memmedova'nın bulunduğu heyet,

Festival süresi boyunca çeşitli programlara katılım sağladı. Heyet, Kardeş Ülke Türkiye'nin, Şehzadeler diyarı Manisa Şehrinde bulunmaktan ötürü çok mutlu olduklarını ifade ederek, burada bulunan Soydaşlarımıza, bizleri karşılayan ve kendi evimizde gibi hissetmenizi sağlayan Başta Manisa Valiliğine, Mesir Festivali Komitesine, Kardeş Belediye yetkililerine İlgili Kamu kurum ve kuruluşlarına, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneğine, Celal Bayar Üniversitende öğrenim gören Talebelerimize ve şehir halkına, kendilerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ederim" dedi.