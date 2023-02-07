10 ilde 3 aylık OHAL kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde OHAL ilan edildiğini, 10 ili kapsayacak 'Olağanüstü Hal'in 3 ay süreceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Uzmanların deprem için 'Dünyada örneği yok' yorumunu yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki büyük depremdeki can kaybının an itibariyle 3 bin 549 olduğunu, 22 bin 168 yaralının bulunduğunu ve şu ana kadar 8 binden fazla vatandaşın sağ olarak kurtardıklarını belirterek, devletin tüm unsurlarla sahada olduklarını söyledi.

53 bin 317 kurtarma görevlisinin enkaz bölgesinde çalıştığını ifade eden Erdoğan, 54 bin çadır, 102 bin yatak afetzedelere gönderildiğini söyledi.

Bölgedeki havalimanlarımızın bir kısmını sadece yardımlar için tahsis ettiklerini anlatan Erdoğan, ilk etata 100 milyar liralık kaynağı kullanıma açtıklarını belirtti.

Erdoğan, ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulmasının hassasiyetine dikkati çekerek, yolların ise zorunlu olmadıkça açık bırakılması gerektiğini söyledi.

Ölü ve yaralı sayısının maalesef giderek artığını söyleyen Erdoğan, şu ana kadar 8 binin üstünde vatandaşı kurtardıklarını belirtti.

12 Şubat'a kadar devam edecek 7 günlük milli yas ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, eğitim öğretim konusunda da ülke genelinde 13 Şubat'a kadar, deprem bölgelerinde ise 20 Şubat'a kadar okulların tatil edildiğini söyledi.

İŞ DÜNYASI İÇİN AFAD HESAPLARINA DESTEK ÇAĞRISI

70 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldıklarını belirten Erdoğan, AFAD'ın hesaplarına iş dünyasının desteğini beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem yaşanan 10 ili kapsayan yerleri afet bölgesi ilan ettiklerini duyururken, bu illeri kapsayacak ve 3 ay sürecek Olağanüstü Hal (OHAL) uygulanacağını bildirdi.

https://youtu.be/EP8spDyBHew