Zabıtadan zincir marketlere şok baskın

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Etiket kontrollerini sağlayan ekipler kurallara uymayan işletme ve pazar esnafı hakkında yasal işlem başlatıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından denetim çalışmaları kapsamında kent merkezlerinde bulunan marketler ve pazarlarda denetim gerçekleştirildi. Halk sağlığına uymayan ve fahiş fiyat uygulayan işletme ve pazar esnafına ise yasal işlem başlatıldı.

ALO 153’E İHBAR EDİN

Öte yandan denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı, söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldığını kaydetti. Vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyaran zabıta ekipleri bu tür durumlarla karşılaşanların ALO 153 Zabıta Şikâyet Hattı ile 189 Vergi İletişim Merkezini aramalarını istedi.