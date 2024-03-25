Uğur Vergili inşaat sektörünü değerlendirdi

Başkent İnşaat'ın başarılı lideri Uğur Vergili, Türkiye'nin inşaat sektörünü ve geleceğini değerlendirdi. Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Vergili, sektörün mevcut durumuyla ilgili olarak, ekonomik istikrar ve sektöre olan güvenin devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca, devam eden büyük altyapı projeleri ve konut talebinin sektörü canlı tuttuğunu belirtti. Geleceğe yönelik olarak Vergili, inovasyonun ve sürdürülebilirlik ilkelerinin sektörde giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Teknolojinin kullanımının artması ve çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Uğur Vergili ayrıca, sektörün istihdam potansiyeline de dikkat çekti.

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir istihdam kaynağı olduğunu belirterek, sektördeki gelişmelerin istihdamı olumlu etkilemeye devam edeceğini söyledi.