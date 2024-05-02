Türkiye Müteahhitler Birliği’ne yeni genel sekreter

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) yeni Genel Sekreteri 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Fuat Kasımcan oldu. Kamuda yurt içi ve yurt dışı çeşitli görevlerde bulunan Kasımcan, 2011-2012 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev almıştı.İSTANBUL (İGFA) - Ekonominin genelinde 200’ün üzerinde alt sektöre yarattığı talep ve istihdam gücüyle lokomotif rolü üstlenen inşaat sektörünün önde gelen kuruluşlarını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği’nde (TMB) üst düzey bir görevlendirme gerçekleştirildi. TMB’nin yeni Genel Sekreteri 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle kamuda birçok görev üstlenen Fuat Kasımcan oldu.

1991 yılında ODTÜ İktisat bölümünden mezun olan Fuat Kasımcan, 1992 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nda; Uzman, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasımcan, 2011-2012 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev almıştı.

Yurt dışı görevlerde de bulunan Kasımcan, 1999-2002 yılları arasında T.C. Kuveyt Büyükelçiliği'nde, 2007-2010 yılları arasında T.C. Prag Büyükelçiliği'nde Ticaret Müşavirliği yaptı.

Kasımcan, son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Görev süresi boyunca Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Tercihli Ticaret Anlaşmaları, Hizmet Ticareti Anlaşmaları müzakerelerinde yer alarak, bu müzakereleri yürüten Kasımcan, Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev alanına giren konular ile ilgili olarak Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar, İSEDAK, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi bölgesel örgütler nezdinde çalışmalara katıldı.

İngilizce bilen Fuat Kasımcan, evli ve 3 çocuk babasıdır.