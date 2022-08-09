Türk Telekom’dan ilk yarıda 20,2 milyar liralık konsolide gelir

2022’nin ilk yarısında 1 milyar 953 milyon TL’lik kâra imza atan Türk Telekom, dengeli bir büyümeyle konsolide gelirlerini de yıllık bazda yüzde 28,1 artırarak 20 milyar 203 milyon TL'ye çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, 2022’nin ilk altı aylık döneminde toplam 3 milyar 955 milyon TL’lik yatırıma imza attı. Sabit genişbant abone sayısınıilk yarı sonu itibarıyla14,6 milyona yükselten Türk Telekom’un fiber abone sayısı ise 2022’nin ilk yarısında 10,7 milyona ulaştı.

Türk Telekom’da sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 58,5'ten yüzde 73,5'e yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 381 bin km'ye ulaşan Türk Telekom’un fiber hane kapsaması da 30,8 milyona ulaştı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde riskleri azaltmaya odaklanarak, planları hayata geçirdiklerini söyledi.

"Kaliteli hizmetlere, müşteri deneyimine ve değer büyütmeye yönelik değişmez önceliğimiz, tatmin edici operasyonel ve finansal performansımıza büyük destek verdi" diyen Önal, "Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz.Türkiye'nin dijital bir topluma dönüşme yolculuğunda, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yaklaşımla tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz.2022 yılı için yatırım öngörümüzü13 milyar TL ile yukarı yönlü revize ettik" diye konuştu.

Türkiye'nin fiberleşme anlamında yakaladığı ivmenin global raporlarda da yer aldığını belirten Ümit Önal, “Eve/binaya kadar fiber erişiminde Türkiye, Avrupa FTTH Konseyi Raporu’na göre Avrupa’nın 3. büyük FTTH/B altyapısına sahip ülke; hacim ve yüzde açısından ise en hızlı büyüyen 4. ülke konumuna yükseldi” dedi.