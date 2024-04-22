AK Parti ve MHP heyetlerini ağırlayan Başkan Alemdar, “Vakit hizmet vakti, eser üretme vaktidir. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çözüm odaklı çalışarak, şehrimizin ihtiyaçlarına karşılık üreteceğiz. Sakarya’da yeni dönem hizmet ve yatırım dönemi olacak” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tebrik ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP teşkilatlarını ağırladı.

Başkan Alemdar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Veysel Ünlü ve yönetim kurulu, AK Parti Sapanca İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, MHP Sapanca İlçe Başkanı Gökhan Alemdar ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammet Ali Pulat ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Başkan Alemdar, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

VAKİT ŞEHRİMİZ İÇİN HİZMET VAKTİDİR

Başkan Alemdar, “Milletimizin kararı her zaman başımızın üstündedir. Vakit hizmet vakti, eser üretme vaktidir. Her zaman insanı merkeze alan bir anlayışla hareket edeceğiz. Hep birlikte Sakarya’mızı marka şehir yapısına ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çözüm odaklı çalışarak, şehrimizin ihtiyaçlarına karşılık üreteceğiz. Rabbim mahcup etmesin. Birlikteliğimiz daim olsun” dedi.